Alessandro Basciano convocato per il braccialetto elettronico, il dj rischierà l'arresto se non si presenterà

Alessandro Basciano, dj accusato di stalking nei confronti della ex, l’influencer Sophie Codegoni, è stato convocato perché gli venga applicato un nuovo braccialetto elettronico. Il dispositivo, che gli era stato imposto come misura cautelativa dopo la denuncia della ragazza, serve a sostituire quello che si sarebbe tolto, per ragioni mediche, durante l’estate. Se non si dovesse presentare, Basciano rischierebbe l’arresto.

Il braccialetto elettronico di Basciano

I carabinieri di Milano hanno convocato Alessandro Basciano per il 16 settembre in uno dei commissariati della città, per applicargli nuovamente il braccialetto elettronico che ne segnala la posizione.

Il primo braccialetto gli era stato imposto il 14 agosto, ma il dj lo aveva tolto per ragioni mediche. Basciano ha sostenuto di essersi ferito durante le vacanze estive e di aver avuto necessità di rimuovere il dispositivo per medicarsi.

Non è la prima volta che i carabinieri richiamano Basciano, ma il dj non si è mai presentato agli appuntamenti precedenti. Un comportamento che rischia di aggravare la sua posizione.

Cosa rischia Basciano se non si presenta

Basciano era stato arrestato e poi subito scarcerato nell’ambito dell’inchiesta nata dalla denuncia per stalking nei suoi confronti, fatta dalla ex fidanzata Sophie Codegoni.

La procura aveva però fatto richiesta e il tribunale del riesame aveva disposto per il dj un divieto di avvicinamento a 500 metri dalla ragazza, con l’ausilio del braccialetto elettronico.

Si tratta quindi di una misura cautelativa imposta dal tribunale. Se Basciano non dovesse presentarsi all’appuntamento del 16 settembre, rischierebbe gli arresti domiciliari per averla violata.

La denuncia di Sophie Codegoni

Codegoni ha denunciato Basciano nel novembre del 2023, dopo che i due avevano rotto il fidanzamento che li legava da prima dell’estate. A novembre del 2024 il dj fu arrestato, ma subito scarcerato.

La misura di divieto di avvicinamento a Codegoni e alla figlia dei due arriva a fine aprile 2025, così come l’obbligo di braccialetto elettronico.

Basciano non si è già presentato in passato ad appuntamenti per l’applicazione del dispositivo, rischiando i domiciliari. In una di queste circostanze il suo avvocato ha dichiarato che ora il dj vive alle isole Canarie.