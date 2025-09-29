Alessandro Basciano rischia il processo per stalking a Sophie Codegoni, cosa deve fare il dj entro 20 giorni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sono state chiuse le indagini su Alessandro Basciano, il dj accusato di stalking ai danni dell’ex compagna Sophie Codegoni. L’avvocato del 35enne ora ha una ventina di giorni per depositare una memoria o chiedere di essere interrogato. Nel frattempo Basciano resta sottoposto all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per via del divieto di avvicinamento all’ex compagna. Ora rischia il processo.

Indagini chiuse, ora Basciano rischia il processo

Il pm Antonio Pansa ha fatto sapere di aver chiuso le indagini su Alessandro Basciano, il dj accusato di perseguitare l’ex compagna. Sophie Codegoni lo aveva infatti denunciato per stalking e per questo Basciano era stato arrestato, poi rilasciato e, in attesa di ulteriori indagini, sottoposto all’obbligo del braccialetto elettronico.

Ora l’avvocato Leonardo d’Erasmo, che difende il trentacinquenne, ha circa una ventina di giorni per depositare una memoria o chiedere che il suo assistito venga interrogato. Si attende l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio e l’inizio del processo.

Le accuse contro Basciano

In caso di processo, Alessandro Basciano dovrà affrontare accuse piuttosto gravi. L’ex fidanzata infatti lo ha denunciato per stalking e minacce di morte. La denuncia aveva portato all’arresto il 21 novembre 2024, conclusosi in poche ore ma con la disposizione del braccialetto elettronico.

Una lunga serie di vicissitudini hanno portato Basciano a non indossarlo per lunghi periodi, tra ritardi burocratici, malfunzionamenti e irreperibilità: aveva dichiarato di trovarsi all’estero durante le giornate di consegna. Aveva quindi dovuto fornire un indirizzo milanese e presentarsi in commissariato per evitare l’aggravamento della misura restrittiva con gli arresti domiciliari.

Un’attenzione particolare, resa necessaria per la gravità delle accuse, riguardava i comportamenti aggressivi dell’uomo contro la donna: testimoni avevano riferito di violenze fisiche, intensificatesi proprio dopo la fine della loro relazione e la nascita della figlia nel 2023.

La lunga vicenda del braccialetto elettronico

Lo scorso mese è scoppiato il caso del braccialetto elettronico, dopo che Basciano aveva pubblicato (e subito dopo rimosso) delle foto che lo ritraevano in palestra con entrambe le caviglie libere. Le immagini, diffuse da un amico del trentacinquenne, avevano subito sollevato dubbi: era sottoposto a una misura restrittiva.

A dare una spiegazione era stato l’avvocato Leonardo d’Erasmo, che aveva raccontato come, dopo un incidente a Mykonos in Grecia, Basciano avesse riportato una slogatura alla caviglia. Per questo era stato condotto in ospedale e i medici avevano rimosso il dispositivo.

Aveva inoltre spiegato che il dispositivo si era scaricato e quindi non funzionava. In ogni caso, aveva fatto discutere il fatto che la stessa Codegoni non fosse stata informata per tempo. Il braccialetto serve per proteggerla, eppure la rimozione e il malfunzionamento dovuto alle batterie scariche erano stati notificati alla donna solo il giorno successivo all’accaduto. In quel lasso di tempo, quindi, Codegoni non poteva essere raggiunta dal segnale in caso di pericolo.