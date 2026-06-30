Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile, avrebbe avuto un rapporto con una ragazza di 17 anni

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Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta agenzia di escort che organizzava serate per clienti vip. L’accusa riguarda un presunto incontro con una 17enne nel 2020, ma la ragazza ha dichiarato che non ci sarebbe stato alcun rapporto. Le indagini sono ancora in corso.

Indagato Alessandro Bastoni

Il difensore dell’Inter e della Nazionale italiana Alessandro Bastoni è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta su una presunta rete che avrebbe organizzato serate e incontri riservati a clienti vip, tra cui numerosi calciatori.

Come riportato da Repubblica, il giocatore ha ricevuto martedì 30 giugno l’avviso di garanzia e sarà ascoltato dagli inquirenti nei prossimi giorni.

ANSA

L’indagine, coordinata dall’aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro, con il supporto della Guardia di Finanza, mira a ricostruire il funzionamento della presunta “agenzia delle escort” con sede a Cinisello Balsamo, che secondo gli investigatori organizzava eventi esclusivi comprendenti cena, discoteca e, su richiesta dei clienti, incontri privati in hotel.

Perché il calciatore è indagato

L’ipotesi di reato contestata al difensore dell’Inter è quella di prostituzione minorile. Secondo gli atti dell’inchiesta, Bastoni avrebbe incontrato nel giugno 2020 una ragazza che all’epoca aveva 17 anni. Il contatto sarebbe stato favorito da uno dei collaboratori della società finita sotto indagine, come emergerebbe dalle conversazioni acquisite dagli investigatori.

La posizione del calciatore resta però tutta da chiarire. La giovane, ascoltata dagli inquirenti come testimone, avrebbe infatti dichiarato che tra lei e Bastoni non vi sarebbe stato alcun rapporto sessuale, circostanza che rappresenta uno degli elementi ancora al vaglio della Procura.

L’inchiesta sulla presunta agenzia di escort

Le indagini della Procura di Milano sono concentrate su una società di Cinisello Balsamo che, secondo l’accusa, avrebbe organizzato un articolato sistema di intrattenimento destinato a clienti facoltosi e personaggi noti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni passaggio dell’organizzazione: dal reclutamento delle ragazze fino alla gestione degli spostamenti e degli appuntamenti.

Secondo l’impianto accusatorio, il business consisteva nell’organizzare serate nei locali più esclusivi di Milano, comprendenti cena, accesso alle discoteche e, per chi lo richiedeva, pernottamenti in hotel. Tra gli elementi finiti sotto la lente degli investigatori vi sarebbe anche la presunta disponibilità di gas esilarante durante alcuni incontri.

Le verifiche della Guardia di Finanza riguardano inoltre i flussi economici, i contatti tra gli organizzatori e i clienti e l’eventuale ruolo svolto dai collaboratori della società nell’organizzazione degli appuntamenti.

Altri calciatori ascoltati come testimoni

Oltre ad Alessandro Bastoni, la Guardia di Finanza ha notificato inviti a rendere sommarie informazioni ad altri tre calciatori. Si tratta di Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, che allo stato non risultano indagati e sono stati convocati esclusivamente in qualità di persone informate sui fatti.

È utile ricordare che l’iscrizione nel registro degli indagati non costituisce una prova di colpevolezza né implica responsabilità accertate. L’inchiesta resta quindi nella fase preliminare e sarà il prosieguo degli accertamenti a stabilire se vi siano elementi sufficienti per sostenere l’ipotesi accusatoria o se la posizione del difensore dell’Inter possa essere successivamente archiviata.