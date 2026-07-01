Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile, l'avvocato Scuto esclude "rapporti a pagamento"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Alessandro Bastoni, calciatore dell’Inter, è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile in relazione all’inchiesta sull’agenzia “Ma.De”. Il difensore sarà interrogato il 3 luglio. L’avvocato Scuto nega rapporti a pagamento o la consapevolezza della minore età della ragazza coinvolta. Altri calciatori sono stati convocati come testimoni.

Alessandro Bastoni formalmente indagato per l’ipotesi di reato

Il difensore dell’Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con la pesante accusa di prostituzione minorile.

L’indagine, coordinata dai magistrati Rosaria Stagnaro e Bruna Albertini insieme alla Guardia di Finanza, si è concentrata sulle attività della società di eventi “Ma.De” di Cinisello Balsamo, che secondo gli inquirenti gestiva un presunto giro di escort per clienti facoltosi all’interno della movida milanese.

ANSA

Per il prossimo venerdì 3 luglio è stato fissato l’interrogatorio del giocatore, assistito dal proprio legale Salvatore Scuto, che è intervenuto per smentire il coinvolgimento del suo assistito con una dichiarazione: “Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne”.

“Il mio assistito esclude di avere avuto un rapporto con una ragazza che sapeva essere minorenne – ha aggiunto il legale nel suo comunicato – L’invito a comparire per venerdì 3 luglio è ‘al buio’, non sappiamo nulla delle indagini. Valuteremo se rispondere o meno ai pm“.

L’accusa di prostituzione minorile

Il fascicolo della magistratura si basa principalmente su una serie di messaggi estrapolati dagli smartphone di alcuni intermediari dell’agenzia. In una chat risalente al 9 luglio del 2020, il collaboratore Alessio Salamone si rivolge al difensore dicendo che “La minorenne credo che ti vuole chiav*”, incalzando poi l’atleta chiedendogli “Oggi era carica? O non fa la t..?”.

In un successivo scambio di battute, il centrale nerazzurro domanda esplicitamente “Ma là ci sono posti per imboscarsi?”, sentendosi rispondere dal tuttofare dell’organizzazione “Qualcosa ci inventiamo, al massimo la porti a casa”.

La serata si sarebbe poi conclusa proprio nell’appartamento del calciatore lombardo, come confermato dal messaggio inviato dalla stessa ragazza minorenne alle ore 4:16 in cui scriveva “Tutto ok. Sono a casa di Bastoni, dormo qui e domani mattina mi riaccompagnano a casa”, a cui ha fatto seguito il giorno dopo la risposta del calciatore che liquidava la questione con un sintetico “Tutto ok leone”.

La linea difensiva dell’avvocato Scuto

Davanti ai magistrati milanesi la giovane coinvolta ha parzialmente ridimensionato la portata della vicenda, escludendo la consumazione di veri e propri rapporti intimi. Lo stesso calciatore ha fermamente respinto l’ipotesi di aver pagato la ragazza, escludendo categoricamente di aver mai agito con la consapevolezza della sua reale età anagrafica.

“Parliamo di sei anni fa, all’epoca avevo vent’anni, ero appena arrivato all’Inter, ero single – ha chiarito il diretto interessato, come riportato da Repubblica – Non ho mai avuto la consapevolezza di aver avuti rapporti con minorenni. Non ho mai avuto nulla con quella ragazza. Tanto meno ho pagato qualche ragazza per avere rapporti, a maggior ragione se minore”.

Nei prossimi giorni la Procura ascolterà come persone informate sui fatti, e dunque non indagate, anche altri tre giocatori di Serie A, ossia Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, i cui nomi compaiono frequentemente all’interno delle diverse conversazioni sequestrate dai finanzieri durante le perquisizioni nella sede di Cinisello Balsamo.