Alessandro Bastoni rompe il silenzio dopo le minacce di morte, "dispiace, anche per arbitro La Penna"

Dopo la contestata espulsione di Kalulu, Alessandro Bastoni e Federico La Penna sono stati presi di mira con insulti e minacce di morte. Sono queste ultime a preoccupare particolarmente e a mettere in allarme gli interessati: l’arbitro Stefano La Penna ha deciso di sporgere denuncia alla Polizia Postale. Bastoni, da parte sua, dichiara di essere dispiaciuto per la reazione avuta, ma trova assurde le minacce di morte rivolte alla sua famiglia e al direttore di gara.

Bastoni riconosce di aver sbagliato

In conferenza stampa Alessandro Bastoni ammette gli errori commessi, dalla caduta accentuata fino all’esultanza per il cartellino rosso al giocatore della Juventus. Lo riconosce e dice: “Ho voluto essere qua, si è parlato più di quanto immaginassi, ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo: mi prendo la mia responsabilità”.

Il calciatore spiega che la cosa per la quale si dispiace di più è il comportamento successivo. “Un essere umano ha diritto di sbagliare e il dovere di riconoscerlo, riconoscere che il contatto è stato accentuato”, ha spiegato. E poi ha aggiunto: “Ora vedrete il Bastoni che è sempre stato”.

Non sta cercando di giustificarsi, ammette l’errore, ma non può fare a meno di condannare la gogna mediatica.

Cosa ha detto sulle minacce di morte?

Il difensore dell’Inter ha quindi puntato il dito contro le minacce di morte ricevute. L’odio che ha scatenato l’episodio in campo è andato oltre il prato verde e ha raggiunto la vita personale.

Si dice abituato, in quanto personaggio pubblico, a essere insultato o minacciato dai fan, ma non tutti lo sono allo stesso modo. Parla in particolare della moglie e della figlia che non capiscono questa situazione. “Le minacce vanno condannate, mi dispiace anche per La Penna”, ha spiegato.

Anche l’arbitro è descritto come una persona che, a differenza di giocatori e allenatori, non è abituata a subire la pressione del pubblico allo stesso modo. Questi ha infatti deciso di denunciare le minacce di morte che gli sono arrivate in privato, tra cui anche riferimenti a dove abita.

Cosa è successo durante e dopo la partita

Al 42º del primo tempo, il bianconero Kalulu è stato espulso per quella che sembrava essere una sua colpa rispetto alla caduta dell’avversario, ovvero Bastoni. L’arbitro ha estratto il secondo cartellino giallo, ignorando le proteste di Kalulu che chiedeva una verifica dei fatti.

Da lì l’esultanza, poi descritta come eccessiva e fuori luogo, di Bastoni, che oggi riconosce essere stata frutto di una “trance agonistica in una partita molto importante”.