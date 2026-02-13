Alessandro Baudo figlio di Pippo dice la sua sull'eredità, "ho delegato tutto al mio avvocato"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Parla il figlio di Pippo Baudo sulla vicenda dell’eredità contesa. Alessandro Baudo, figlio di Pippo Baudo scomparso lo scorso 16 agosto, ha spiegato cosa sta accadendo con l’eredità. Si è lamentato della lunga burocrazia italiana e per questo ha anche affidato tutto al suo avvocato. Dopotutto Alex abita in Australia, molto lontano, e in Italia c’è la sorella Tiziana a tenere tutto sotto controllo. Alex apre anche all’opportunità di rientrare in Italia per stare vicino a suo padre.

L’eredità del conduttore

Sul testamento di Pippo Baudo si è discusso a lungo. L’eredità che lascia il conduttore televisivo è un patrimonio di circa 10 milioni di euro, suddivisi tra i due figli e l’assistente personale. Al primogenito Alessandro, riconosciuto anni dopo, a Tiziana e a Dina Minna, l’assistente personale, Baudo ha lasciato quasi la stessa eredità.

Proprio per questo, sono nati alcuni screzi prima e durante la lettura del testamento. Non tanto all’interno del nucleo dei tre che avrebbero dovuto ricevere l’eredità, quanto da Katia Ricciarelli, ex moglie del conduttore televisivo.

Sull’eredità, però, ci sono alcuni ritardi tecnici. Il commercialista del conduttore è stato il primo a smentire i litigi tra i tre citati nel testamento e parla di lungaggini dovute soprattutto a una serie di investimenti di piccola entità che richiedono maggiore lavoro. Nel testamento emerge la volontà di Baudo di vendere tutte le proprietà per ripartire la liquidità tra i figli (il 35% a ciascuno) e Minna (con il 30%). Ma non tutti i terreni o gli immobili sono facili da piazzare sul mercato e vendere, e quindi proseguono delle valutazioni complesse.

Le disposizioni di Alex Baudo

Scoperto l’arcano del ritardo, non stupiscono neanche le parole del figlio Alex in un’intervista esclusiva sulla rivista Gente. In questa lunga intervista racconta del suo rapporto con il padre, molto unito anche se a distanza, e del caso dell’eredità.

Arriva da Alex una critica alle procedure burocratiche italiane, definite molto lunghe e complesse. Da qui il ritardo già citato nell’esecuzione del testamento.

Il figlio di Pippo Baudo ha quindi dichiarato che tutto il lavoro è stato delegato all’avvocato che lavora con sede in Italia.

I rapporti con la sorella e l’assistente

Ad Alex vengono fatte anche diverse domande sui rapporti con la famiglia del padre. Lui, da figlio “ritrovato”, è riuscito a costruire un rapporto molto profondo con la sorella Tiziana, che definisce “una bella persona”, e spiega che si sentono molto spesso.

Vuole molto bene anche a Dina e a Katia Ricciarelli. Di quest’ultima dice di conoscerla poco, ma di essere sempre andato d’accordo con lei: “È una donna dalla grande ironia ed è sempre stata con me molto accomodante”.