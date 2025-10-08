Alessandro Borghese parla del figlio "che non ho mai visto, errore di gioventù": fa il musicista, ha 19 anni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Alessandro Borghese definisce il figlio mai conosciuto un “errore di gioventù” e scatena le polemiche sui social. Lo chef, volto del programma di successo 4 Ristoranti, è tornato a parlare del 19enne avuto quando girava il mondo cucinando sulle navi da crociera. Il cuoco aveva già rivelato di aver scoperto l’esistenza dell’erede diverso tempo dopo la sua nascita, spiegando di averlo riconosciuto ma di non averlo mai incontrato. Le sue ultime dichiarazioni hanno però suscitato il dibattito sul web.

L’intervista di Alessandro Borghese

Ospite del podcast Passa dal BSMT, Alessandro Borghese ha parlato del figlio rispondendo a una domanda del conduttore Gianluca Gazzoli sulla sua vita passata da giramondo nelle cucine delle navi: “Ho un maschio di 19 anni che però non ho mai conosciuto” ha affermato.

“Sono un superpapà responsabile, quindi seguo a distanza e contribuisco alla sua crescita, insieme a mia moglie ovviamente” ha spiegato parlando di Wilma Oliveiro, con cui ha avuto due figlie e condivide anche la sfera lavorativa.

IPA

Alessandro Borghese al lancio della nuova stagione televisiva 2025/26

Le critiche dei social

“Sono errori di gioventù” ha poi aggiunto lo chef, confessando di non aver mai incontrato il figlio che vive all’estero, perché “non è proprio facile coniugare le due cose”, riferendosi alla coesistenza con la sua vita attuale.

Frasi che hanno attirato le critiche sui social, con diversi utenti che l’hanno accusato di parlare dell’argomento con indifferenza. “Definisce il figlio un ‘errore’ e ‘non è facile coniugare le cose’. Ma va…” è il commento da un account.

Secondo altri utenti “farebbe meglio a non dare interviste”, ricordando le polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni di Borghese su giovani e lavoro, su cui è tornato a esprimersi durante la stessa puntata:

“Io ho lavorato alla pari. Adesso se lo dici ti dicono che sei uno schiavista. Ai miei ragazzi do tredicesima, quattordicesima e welfare. Oggi i giovani vogliono tutto e subito. Qualcuno arriva e ti chiede: ‘Quanto guadagno? Quali sono i giorni liberi?’. Io rispondo ‘dimmi cosa sai fare'”. Forse ti può interessare Funerali Paola Marella, le parole del marito davanti al figlio e le lacrime dell'amico Alessandro Borghese Gremita la chiesa di San Marco a Milano per i funerali della conduttrice tv Paola Marella. Lo chef ed ex collega Alessandro Borghese: "Se ne va un'amica"

Le parole di Borghese sul figlio mai conosciuto

Il presentatore di 4 Ristoranti ha sottolineato di essere un sostenitore del figlio e di tenersi informato sulla sua vita: “È un musicista”

Borghese ha comunque tenuto a sottolineare che nonostante l'”errore di gioventù” sia un tema delicato della sua sfera privata, non si vuole nascondere: “Io sono un personaggio pubblico. Anche lui sa chi sono io“.