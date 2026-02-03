Alessandro Calista aggredito a Torino, la paura del padre: "Riconosciuto in tv, non l'ho detto a mia moglie"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Gianfranco Calista, padre del poliziotto Alessandro Calista ferito durante gli scontri a Torino, racconta il momento in cui ha riconosciuto il figlio nelle immagini trasmesse in tv. Stava cenando nella sua casa di Catignano in provincia di Pescara, quando ha visto un agente cadere a terra e venire accerchiato e colpito da un gruppo di uomini incappucciati. “Ho subito pensato: quello è mio figlio”.

Paura per il figlio, le parole di Gianfranco Calista

Alessandro Calista è stato circondato da alcuni manifestanti e preso a calci, pugni e martellate. Pochi istanti dopo, un collega si è fatto avanti per salvarlo.

“Io stavo mangiando e stavano andando in diretta con quel video”, ha raccontato Gianfranco Calista ai microfoni del Tgr Abruzzo, quando le telecamere lo hanno inquadrato ho visto i capelli un po’ rasati, si è alzato e l’ho riconosciuto“.

“Mia moglie era seduta sul divano, non le ho detto niente però ho pensato: questo è mio figlio”, ha ricordato l’uomo mettendosi le mani sul volto.

“È caduto a terra, loro erano 10-12 e gli si sono avventati addosso, contro di lui”, ha aggiunto il padre del poliziotto, “C’era anche un altro marsicano proprio vicino, anche lui finito in ospedale”.

La condanna della moglie di Alessandro Calista

Gianfranco Calista condanna quella violenza: “Non era una manifestazione, erano terroristi“.

Così come la condanna la moglie di Alessandro Calista, Mary Oganesyan: “Non erano manifestanti” ma “dei delinquenti. E io spero che vengano individuati tutti e che venga fatta giustizia”, si è sfogata nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa.

“Qualsiasi manifestazione diventa una guerra contro le forze dell’ordine: è questo il vero scopo di chi scende in piazza. E io sono schifata“, ha aggiunto Mary Oganesyan.

Come sta Alessandro Calista oggi

Il poliziotto Alessandro Calista è a casa, in convalescenza dopo essere stato dimesso dall’ospedale. I medici gli hanno dato una prognosi di una ventina di giorni.

“Ricordo di essere caduto a terra e di avere perso il casco, così ho provato a proteggere la testa con le mani. Poi, a un tratto, ho sentito un dolore fortissimo alla coscia“, ha raccontato il poliziotto come riporta il Corriere della Sera.

Quel dolore era la martellata inferta da un manifestante. “Devo la vita a Lorenzo Virgulti, mi ha salvato”, ha commentato Alessandro Calista.