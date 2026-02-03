Alessandro Calista aggredito a Torino, la paura della moglie del poliziotto: "Ho capito subito che era lui"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È ancora scossa Mary Oganesyan, la moglie di Alessandro Calista, il poliziotto del Reparto Mobile di Padova aggredito a calci, pugni e martellate nel corso dello scontro a Torino con gli antagonisti del centro sociale Askatasuna. La donna ha riconosciuto immediatamente il marito dalle immagini trasmesse in tv, temendo per il peggio. “Non chiamiamoli manifestanti – dice – sono delinquenti”.

La reazione di Mary Oganesyan, moglie di Alessandro Calista

Alessandro Calista ora è a casa in convalescenza e ne avrà per una ventina di giorni. Più gravi sono le condizioni del collega Lorenzo Virgulti, che intervenendo lo ha sottratto alla violenza dei manifestanti.

Mary Oganesyan è stata raggiunta dal quotidiano La Stampa, che nell’intervista ha raccolto tutta l’apprensione della donna per la professione del marito: “Ho paura di quello che non è più un lavoro, ma che è diventato un incubo“.

“Siamo tutti sconvolti, ancora frastornati, profondamente sotto choc. Continuo ad avere negli occhi l’immagine di Alessandro, inerme, a terra. E non credo se ne andrà facilmente, insieme a questo stato di angoscia. Sono state giornate molto provanti per tutti noi”, ha confessato la donna.

Nel vedere per caso le immagini del pestaggio in tv, Mary Oganesyan ha riconosciuto subito suo marito: “Ho visto quelle immagini e ho capito subito che quel poliziotto era Alessandro. Non augurerei a nessuno al mondo di provare quello che ho provato in quel momento… Ho pensato al peggio“.

Poi è partito un giro concitato di telefonate, col cuore in gola, per conoscere le condizioni di Alessandro: “Ero terrorizzata. Ma Alessandro mi ha detto che stava bene e io ho ripreso a respirare”.

Poi un giudizio sui manifestanti di Askatasuna, ai quali si sono aggiunti antagonisti provenienti da tutta Italia e, forse, anche dall’estero. Per la donna quelli “non erano manifestanti” ma “dei delinquenti. E io spero che vengano individuati tutti e che venga fatta giustizia”.

La visita di Giorgia Meloni ai poliziotti feriti

“Qualsiasi manifestazione diventa una guerra contro le forze dell’ordine: è questo il vero scopo di chi scende in piazza. E io sono schifata“, ha commentato Mary Oganesyan. La visita della premier Meloni è stata apprezzata “moltissimo”, ha detto la donna.

Chi è Mary Oganesyan

Dalle informazioni disponibili sui social si sa che Mary Oganesyan, la moglie del poliziotto Alessandro Calista, è di origine armena, per la precisione della capitale Erevan.

Da nove anni lavora come store general manager: “Mi occupo della gestione di 5 punti vendita duty free all’interno dell’aeroporto Marco Polo” di Venezia, scrive. Ha vissuto a Milano.