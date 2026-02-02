Alessandro Calista aggredito al corteo Askatasuna di Torino, "devo la vita a Lorenzo Virgulti, mi ha salvato"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’agente di polizia Alessandro Calista, aggredito a Torino durante la manifestazione per Askatasuna, ha raccontato in prima persona la serata che lo ha visto suo malgrado protagonista. Il poliziotto ha ripercorso quei momenti e ringraziato il collega Lorenzo Virgulti, un "angelo custode" che lo ha protetto e messo in salvo.

Le parole di Alessandro Calista

"Mi sento bene, un po’ amareggiato, ma tutto sommato mi sento bene". Così Alessandro Calista, agente di polizia del reparto mobile di Padova, ha descritto il suo stato di salute dopo essere stato al centro degli scontri violenti avvenuti a Torino durante la manifestazione per Askatasuna.

Calista, insieme al collega Lorenzo Virgulti (che lo ha messo in salvo) ha raccontato come la protesta, inizialmente percepita come pacifica, si sia trasformata in un’escalation di violenza nei confronti delle forze dell’ordine.

"Penso che chiunque avrebbe avuto paura, ma con tutti gli addestramenti che facciamo sono riuscito a gestirla al meglio" ha raccontato l’agente a 7Gold Tele Padova. "Voglio ringraziare la squadra che è sempre stata vicina a me, nonostante il video dicesse il contrario".

Il ringraziamento al collega Lorenzo Virgulti

Nel descrivere i momenti più concitati, l’agente ha sottolineato che gli attacchi dei manifestanti provenivano da diverse direzioni, rendendo difficile contenere la situazione in sicurezza. "Mi sono ritrovato nella ressa, mi hanno spinto giù ed è successo quello che è successo" ha ricordato.

"In particolare ci tengo a ringraziare il mio collega, fratello, un angelo custode, Lorenzo, che mi ha tirato via da tutto il casino e mi ha salvato la vita, gli devo la vita".

Lorenzo Virgulti ha poi minimizzato la portata del suo intervento. "Era un po’ che subivamo e in quel particolare momento ci siamo trovati accerchiati" ha spiegato. "Era una situazione particolarmente intensa, in cui sono saltati un po’ gli schemi, e quando ho visto il collega accerchiato e aggredito mi sono subito avvicinato verso di lui e l’ho protetto con lo scudo come avrebbe fatto qualsiasi altro collega".

Virgulti ha poi spiegato come la squadra, lavorando in coordinazione, sia riuscita a mettere Calista in sicurezza ed estrarlo dalla zona più pericolosa, riuscendo infine a ricongiungersi al resto del contingente. "Ho avuto paura, ma la paura in certe situazioni è costante, e l’addestramento che facciamo verte proprio sulla gestione di questa paura e sulla lucidità che va mantenuta in certi momenti, per quanto possibile".

Torino, gli scontri al corteo per Askatasuna

La manifestazione pacifica di sabato 31 gennaio a Torino in solidarietà con il centro sociale Askatasuna è degenerata in guerriglia urbana: si sono moltiplicati lanci di pietre, bottiglie, molotov e oggetti contundenti contro la polizia, oltre a repentine cariche e contatti fisici intensi nelle zone centrali della città.

Secondo le ricostruzioni gli scontri hanno ferito oltre 100 operatori delle forze dell’ordine, tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, con numerose contusioni e ferite anche da armi improvvisate.

Le immagini di maggiore impatto sono però proprio quelle che hanno mostrato l’agente di 29 anni Alessandro Calista circondato e picchiato da un gruppo di antagonisti, che lo hanno colpito con calci, pugni e addirittura martellate prima dell’intervento dei colleghi per metterlo in sicurezza.

Le autorità hanno identificato e arrestato almeno tre persone, tra cui un giovane di 22 anni ritenuto coinvolto nell’aggressione diretta all’agente. Altri 24 individui sono stati denunciati per reati quali resistenza, porto di armi improprie e travisamento.