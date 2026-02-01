Alessandro Calista poliziotto pestato al corteo per Askatasuna a Torino, "Ho sentito un dolore terribile"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Ho fatto solo il mio dovere”. Queste le prime parole dall’ospedale di Alessandro Calista, il poliziotto picchiato sabato al corteo per il centro sociale Askatasuna a Torino. L’agente è stato accerchiato e pestato da un gruppo di antagonisti, prima di venire salvato dai colleghi. “Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati”, racconta, “ho provato a proteggermi la testa, poi ho sentito un dolore terribile”.

Alessandro Calista pestato al corteo per Askatasuna

Alessandro Calista è il poliziotto rimasto vittima di una violenta aggressione da parte di un gruppo di manifestanti durante gli scontri esplosi a Torino dopo la manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna.

Rimasto da solo nel caos di sabato, è stato accerchiato da una decina di giovani incappucciati che lo hanno ripetutamente colpito con calci e pugni e martellate mentre si trovava a terra.

ANSA

Poi il provvidenziale intervento di uno dei suoi colleghi, che lo ha aiutato e portato in salvo.

Il racconto del poliziotto picchiato a Torino

“Sto bene e vi ringrazio per la vicinanza, ho fatto solo il mio dovere”, dice al Corriere della Sera Alessandro Calista dall’ospedale Molinette di Torino, dove è ricoverato assieme ad altri cinque colleghi.

Abruzzese, sposato e con un figlio, 29 anni, è in servizio al reparto mobile di Padova. Fa parte degli oltre mille agenti inviati a Torino in vista della manifestazione di sabato che si preannunciava estremamente calda dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Ha riportato contusioni multiple al torace, alle gambe e alle braccia, ma le sue condizioni non sono gravi.

“Mi sono ritrovato da solo tra gli incappucciati, non so quanti fossero ma erano tanti”, racconta l’agente di polizia a Repubblica.

“Sono finito per terra, ho perso il casco mentre mi prendevano a calci, ho provato a proteggermi la testa, poi ho sentito un dolore terribile alla coscia”.

Le parole del ministro Zangrillo

Gli agenti feriti negli scontri hanno ricevuto la visita in ospedale del sindaco Stefano Lo Russo, del presidente della Regione Alberto Cirio e del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

“Abbiamo incontrato tutti i feriti, li ho trovati orgogliosi da un lato e mortificati dall’altro”, dice il ministro al Corriere della Sera.

“Evidentemente si rendono conto che si tratta di una lotta impari: da un lato c’è chi può fare qualsiasi cosa con martelli e tubi, mentre i poliziotti vengono subito accusati di essere violenti se alzano un manganello. Avevano grande dignità, ma ci guardavano con l’aria di chi chiede ‘che cosa fate per aiutarci'”.

Zangrillo poi si scaglia contro il sindaco Lo Russo: “La responsabilità è anche delle istituzioni che in tutti questi anni hanno cercato di portare avanti il dialogo con l’anti-Stato anziché combatterlo”.