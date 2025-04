Alessandro Coatti fatto a pezzi in Colombia, parla lo zio del biologo: "Ho un pensiero, traffico di organi"

Una vicenda cruenta e sadica di cui, al momento, si fa fatica a trovare una spiegazione: Alessandro Coatti, biologo 38enne di Portomaggiore, è stato ucciso e smembrato in Colombia. I suoi resti sono stati trovati in una valigia e in un torrente. Chi lo ha conosciuto il ricercatore lo descrive come una persona tranquilla. Lo zio, circa la sua morte atroce, ipotizza che potrebbero esserci criminali che trafficano organi.

Alessandro Coatti morto e fatto a pezzi in Colombia: l’ipotesi dello zio del biologo

Domenica scorsa, a Santa Marta, nel dipartimento settentrionale di Magdalena, in una valigia lasciata nei pressi dello stadio della cittadina sul mar dei Caraibi, sono state trovate la testa e la braccia del biologo.

Lunedì, nelle acque del torrente Manzanares, all’altezza del ponte La Platina, nei pressi della frazione di Minuto de Dios, dentro a un sacco sono stati rinvenuti torso e gambe dello studioso.

L’identificazione del corpo è stata possibile grazie a un braccialetto di un hotel presente sul polso della vittima. Secondo lo zio del biologo, non si tratta di una rapina finita male. L’uomo propende di più per la pista del traffico di organi.

“Siamo increduli, non riusciamo a capacitarci – ha dichiarato lo zio Giovanni come riferito da Il Resto del Carlino -. Era un bravo ragazzo, una persona aperta, solare. Non aveva nemici, non era litigioso”.

“L’ipotesi della rapina non mi convince: lui non ostentava ricchezza. Non riesco invece a scacciare un pensiero: quello del traffico d’organi“, ha aggiunto lo zio.

Le indagini e le testimonianze del personale dell’hotel: “Persona tranquilla”

Coatti alloggiava all’hotel Marovi dal 3 aprile scorso. Secondo quanto raccontato dal personale dell’albergo, avrebbe lasciato la struttura il 4 aprile dicendo di volere andare al mercato pubblico con l’intenzione di trovare un mezzo per raggiungere il Parque Tayrona, parco naturale e rinomata meta turistica a ridosso della città.

“Era la prima volta che veniva nel nostro hotel – ha riferito una dipendente delle reception -. Una persona tranquilla: lo abbiamo visto uscire e tornare sempre da solo. Non lo abbiamo mai visto parlare con nessun altro. Niente di sospettoso insomma da segnalare”.

Il sindaco di Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, sulla sua pagina X, ha fatto sapere che chi saprà fornire informazioni utili sull’omicidio sarà pagato 50 milioni di pesos, poco più di 10 mila euro: “Questo delitto non resterà impunito. I criminali devono sapere che a Santa Marta la criminalità non ha posto. Li perseguiremo finché non saranno stati assicurati alla giustizia”.

Perché il ricercatore si trovava in Colombia

Il ricercatore, laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa in neurobiologia molecolare con il massimo dei voti e con un master all’Ucl (university college London), dimorava a Londra dal 2017 ed era membro della Royal Society of Biology.

Pare che avesse deciso di trasferirsi in Sudamerica e che si trovasse in Colombia per un giro perlustrativo. Nel Paese sudamericano è entrato lo scorso 28 marzo, dopo aver visitato Ecuador, Perù e Bolivia.