Alessandro Coatti potrebbe essere stato ucciso in Colombia perché omosessuale: si cerca un uomo

Sulla morte di Alessandro Coatti in Colombia è emersa una nuova pista: il biologo italiano di 38 anni potrebbe essere stato ucciso e fatto a pezzi nella città di Santa Marta perché omosessuale. Si cerca un uomo con cui Coatti avrebbe viaggiato in Colombia. La famiglia avrebbe una foto che potrebbe aiutare gli inquirenti a identificare questa persona misteriosa.

Alessandro Coatti è stato ucciso in Colombia perché omosessuale?

Susie Rabin, della Royal Society of Biology di Londra, ha ricordato pubblicamente Alessandro Coatti dopo la sua morte in Colombia, facendo riferimento anche alla sua omosessualità.

Al Corriere della Sera, l’ambasciatore italiano a Bogotà Giancarlo Maria Curcio ha confermato che si sta seguendo anche la pista omofoba: “Sì, quella di un crimine d’odio o di un incontro finito male“. Curcio, ricordando il caso di una persona trans rimasta vittima di un violentissimo agguato a Calì alcuni giorni fa, ha spiegato: “La Colombia è tollerante, c’è il matrimonio egualitario, ma certi casi non sono infrequenti”.

Il corpo fatto a pezzi di Alessandro Coatti è stato ritrovato in diverse aree di Santa Marta, in Colombia.

Le altre piste sull’omicidio di Alessandro Coatti in Colombia

Nell’intervista, Curcio ha comunque sottolineato che gli inquirenti stanno seguendo “diverse piste” per arrivare a capire perché Coatti è stato ucciso e fatto a pezzi.

L’ambasciatore italiano a Bogotà, parlando in generale dei rischi per i turisti in Colombia, ha fatto riferimento alle “bande della scopolamina“, gruppi criminali che abbordano i turisti e versano di nascosto nei loro bicchieri la sostanza allo scopo di stordirli e far compiere loro azioni mentre non sono del tutto coscienti, come prelevare al bancomat.

Quella dei narcos e dei paramilitari “è un’altra pista”, ma Curcio ha ricordato che “loro hanno altre modalità”.

A proposito della donna misteriosa, compagna di un boss locale, con cui Coatti avrebbe fatto amicizia, l’ambasciatore ha detto: “Al momento non risulta alcuna donna”.

Si cerca un uomo misterioso per chiarire l’omicidio di Alessandro Coatti

Intanto, dalla Colombia è arrivata una nuova indiscrezione: secondo noticiascaracol, un amico di Alessandro Coatti avrebbe fornito alcuni dettagli sui luoghi in cui la vittima è stato in Colombia prima di morire e avrebbe riferito che i parenti del biologo avrebbero una foto che potrebbe aiutare le autorità a identificare un uomo con cui la vittima avrebbe viaggiato nel Paese sudamericano.

Coatti avrebbe incontrato questo uomo misterioso (che potrebbe essere coinvolto nell’omicidio) a Bogotà e avrebbe poi viaggiato con lui fino a San Andrés, ultima tappa prima dell’arrivo a Santa Marta, dove il suo corpo è stato ritrovato smembrato.