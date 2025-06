Alessandro Costacurta ignaro protagonista di un film di Marco Perotti, il socio di Francis Kaufmann

Per il ministero della Cultura Alessandro Costacurta risulterebbe tra gli attori di punta del film “Forza“, diretto da Marco Balsamo e prodotto da Marco Perotti, il socio di Francis Kaufmann. Quest’ultimo è l’uomo fermato in Grecia e al centro del caso di Villa Pamphili. L’ex calciatore ha detto di non sapere assolutamente nulla della pellicola e ha replicato anche un po’ infastidito: “Ho scoperto solo ora di aver partecipato a questa pellicola. Sarà un mio omonimo”.

Costacurta nel film del socio di Kaufmann

La notizia è riportata da La Repubblica. Il 30 luglio 2024 Costacurta, insieme al fratello Ludovico, sarebbe stato inserito tra i nomi di punta di un lungometraggio per il quale la Coevolutions, la società di Perotti, ha ottenuto, sempre attraverso la formula del tax credit, 467.923,20 euro.

L’ex difensore avrebbe dovuto interpretare se stesso in una produzione internazionale che avrebbe raccontato la storia di un ragazzo povero che sogna di diventare un calciatore.

Fonte foto: ANSA

Alessandro Costacurta

Il suo nome è stato inserito nella scheda inviata al ministero per beneficiare del tax credit, insieme a tanti altri attori sconosciuti, molti dei quali indiani e compare anche nella pagina del film sul sito Imdb.

Costacurta ignaro protagonista del film

Il problema è che Alessandro Costacurta non sapeva nulla della pellicola in cui si è ritrovato scritturato a sua insaputa.

La procedura sembra essere stata la stessa usata anche per il film “Stelle della notte” di Rexal Ford/Francis Kaufmann, il 46enne americano arrestato per la morte della compagna Anastasia e della figlia Andromeda, ritrovate senza vita nel parco di Villa Pamphili.

Il produttore sarebbe sempre Marco Perotti e, anche in questo caso, la pellicola ha ottenuto i fondi ministeriali.

Il caso del film di Francis Kaufmann

“Stelle della notte” aveva ottenuto un tax credit di 863mila euro. Soldi con cui Kaufmann avrebbe dovuto realizzare il film che in realtà non è mai uscito al cinema.

In quel caso era stato accreditato come autore della colonna sonora il musicista palermitano Nicola Mogavero che, come Alessandro Costacurta, era del tutto ignaro del progetto e soprattutto di farne parte, almeno per quanto sarebbe stato scritto nella scheda inviata al ministero.