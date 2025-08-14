Alessandro Croce morto in Scozia prima del concerto degli Oasis, chi era il 30enne trovato in camera d'hotel

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla morte Alessandro Croce, il 30enne abruzzese partito per Edimburgo con un gruppo di amici per assistere al concerto degli Oasis. Il giovane si stava preparando per raggiungere lo Scottish Stadium quando ha avuto il malore. Inutili i tentativi di rianimazione degli amici e dei sanitari scozzesi.

Chi era Alessandro Croce

Alessandro Croce era un dentista di Teramo ed è morto per un malore nella stanza d’hotel a Edimburgo il 13 agosto 2025. Si trovava in Scozia per assistere al concerto degli Oasis.

Figlio del noto dentista Paolo Croce e della preside dell’Istituto Zoli di Atri, Paola Angeloni, era molto conosciuto e stimato in città.

IPA

Lo stadio di Edimburgo dove sarebbe dovuto andare Croce per il concerto degli Oasis

Giocatore di basket, aveva militato nella squadra dell’Aquila e negli ultimi due anni nei Monstars Bellante.

Proprio il Nuovo Basket Aquilano ha pubblicato un post con varie foto di Alessandro durante alcuni match.

Tutta la comunità “piange l’improvvisa e tristissima scomparsa a soli 30 anni di Alessandro Croce – si legge nel post – che ha lasciato in tutti noi un ricordo indelebile nei due anni passati con la nostra maglia. Alessandro, morto ieri sera ad Edimburgo dove con la sorella Giulia avrebbe voluto assistere ad un concerto cui teneva tantissimo, ha lottato negli ultimi anni con un avversario che purtroppo ieri ha avuto la meglio. Una notizia tristissima, che ci lascia assolutamente sgomenti”.

Il Nuovo Basket Aquilano ha descritto il giovane come “un ragazzo splendido, una famiglia splendida, arrivato da noi da Teramo per iniziare l’Università, conclusa poi brillantemente per intraprendere la stessa professione di dentista del papà, divenne un beniamino di tutti, amato per il suo carattere indomito in campo, per il suo sorriso e per la sua educazione assoluta”.

Sulle imprese da cestista il club lo ha ricordato come “uno dei protagonisti della nostra prima indimenticabile stagione seniores, quando una squadra di sbarbatelli, praticamente under, al primo anno di Serie C sbalordì tutti raggiungendo i playoffs con partite fuori dal comune contro avversari esperti e più grandi, un gruppo di fratelli in campo e fuori che trascinò letteralmente tutto il pubblico. Ci piace ricordarlo così, con la gioia sua e dei suoi compagni, che mai potremo dimenticare, di quella squadra che tutti hanno ancora nel cuore. E tutti avremo per sempre nel cuore Ale, assolutamente per sempre”.

Anche il Basketball Teramo sui social si è detto letteralmente sconvolto “per l’improvvisa e prematura scomparsa del nostro amato atleta Alessandro” che “non è stato solo un pilastro della nostra squadra, ma una parte integrante della nostra storia e del cuore della nostra associazione”.

Cresciuto sportivamente tra le fila del Basket Teramo, scrive il club, ha giocato nella squadra per ben 6 stagioni ed è stato il loro primo capitano nelle annate 2012 e 2013.

“Ha dedicato la sua vita alla passione per il basket, diventando un esempio di dedizione, lealtà e spirito sportivo per tutti noi, dai più giovani ai veterani. La sua assenza lascerà in tutti noi un vuoto incolmabile, non solo sul campo da gioco ma soprattutto nei nostri cuori”, si legge ancora nel post.

I funerali e il cordoglio delle istituzioni

“La nostra città è profondamente scossa dalla scomparsa di Alessandro Croce, una giovane vita spezzata troppo presto”, ha dichiarato il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, esprimendo vicinanza alla famiglia a nome dell’amministrazione comunale.

Il sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre, ha voluto ricordare il lato umano e sportivo di Alessandro: “Trent’anni sono l’età giusta per costruire e consolidare, e la morte non dovrebbe far parte delle possibilità. Mi piace pensare che Alessandro fosse esattamente dove voleva essere, affrontando la vita come faceva sul campo di basket: accettando la sfida e combattendo”.

Per i funerali sarà necessario attendere il completamento delle pratiche di rimpatrio della salma.