Alessandro De Renzi, da La preside a La salita di Massimiliano Gallo: “Recitare è casa, ma dirlo è difficile”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono personaggi che combattono il luogo in cui si trovano, e altri che, semplicemente, non vi appartengono. Franchino, in La salita di Massimiliano Gallo, il film al cinema dal 9 aprile, è così: un corpo dentro il carcere, ma una mente altrove. Non è ribelle, non è aggressivo, non si oppone. Piuttosto, si sottrae. Scivola via. Come se quella realtà non riuscisse davvero a trattenerlo. Nel carcere minorile di Nisida, raccontato dal film come uno spazio sospeso più che oppressivo, Franchino diventa una presenza laterale ma necessaria. Non incarna il conflitto, né la trasformazione evidente. È un ragazzo che sogna. E questo, in un contesto come quello, è già una forma di resistenza. Mentre gli altri reagiscono, si scontrano, si definiscono, lui immagina. Costruisce altrove una possibilità: lavorare il legno, aprire una pizzeria, fare qualcosa che abbia una forma concreta ma nasca da un desiderio. Alessandro De Renzi lo interpreta partendo da un punto molto personale. Non c’è distanza tra attore e personaggio, ma una sovrapposizione sottile. Anche per Allessando De Renzi il sogno non è evasione, ma direzione. Un modo per restare concentrato su ciò che vuole, lasciando scorrere il resto. È una forma di protezione, ma anche di determinazione silenziosa. Eppure, accanto a questa tensione verso il futuro, emerge una fragilità profonda. Il rapporto con la recitazione non è mai esibito, anzi: è custodito. Come qualcosa di troppo importante per essere detto ad alta voce. Anche quando è chiaro che quella è la strada, nominarla resta difficile. “Faccio l’attore” non è una frase semplice da pronunciare, perché significa esporsi, definirsi, accettare lo sguardo degli altri. Nell’intervista per Virgilio Notizie ad Alessandro De Renzi si avverte questa frattura: tra ciò che accade sul set, dove tutto diventa naturale, e la vita fuori, dove invece emerge la timidezza, il bisogno di proteggersi, la difficoltà a essere visti davvero. È paradossale: più è facile essere qualcun altro, più diventa complesso essere se stessi. Franchino, allora, non è solo un sognatore. È qualcuno che vive in equilibrio tra presenza e fuga, tra desiderio e pudore. E forse è proprio questo a renderlo così vicino: la sensazione che, a volte, per restare fedeli a ciò che si è, l’unico modo sia non dirlo troppo forte. In questo spazio fragile, La salita trova una delle sue sfumature più intime: quella di chi non urla, non si impone, ma continua, ostinatamente, a immaginare una vita diversa.

Chi è Franchino per lei per Alessandro De Renzi?

“Franchino è sempre apparso come la persona più lontana possibile da un carcere. È probabilmente il meno adatto a vivere in un contesto del genere, tra criminali. È un sognatore: tutto ciò che accade all’interno del carcere gli scivola addosso, senza toccarlo davvero. Anche perché, in parte, si affida agli altri compagni, che in alcune situazioni lo aiutano e lo proteggono. Ma soprattutto sogna. Con la mente non è più a Nisida. C’era anche una scena, poi esclusa dal film, in cui diceva di voler avviare un’attività propria. Ama lavorare il legno, desidera costruire qualcosa, magari aprire una pizzeria. Per questo è un personaggio che non ha nulla a che vedere con il carcere”.

In che misura si riconosce nel sognare?

“Sogno molto, sempre, e in grande. Dentro di me ho sempre immaginato tutto questo: ho sempre desiderato ciò che ora sta accadendo. Per questo ho impiegato tutte le energie a disposizione, anche quelle che non sapevo di avere. Se devo essere sincero, sento anche di meritare ciò che sto ottenendo, anche se per ora è ancora poco. In questo mi riconosco in Franchino: tendo a lasciarmi scivolare addosso molte situazioni e proseguo dritto per la mia strada, concentrato su ciò che voglio realizzare, senza distrazioni”.

Prova timore nei confronti del successo o della visibilità?

“Sì, in parte spaventa. Nella vita sono molto riservato e timido. Ho già vissuto una piccola esperienza grazie alla serie La preside: alcune persone mi hanno riconosciuto. È stato molto bello, ma allo stesso tempo ho compreso un aspetto importante. Quando accade, non si riesce più a essere completamente se stessi. Ci si sente osservati. Ad esempio, quando sono con gli amici, mi piace divertirmi ed essere spontaneo. Ma nel momento in cui capisco di essere stato riconosciuto, mi irrigidisco e avverto come la necessità di controllarmi”.

Le è già successo?

“La prima volta è accaduto al ristorante: inizialmente pensavo fosse uno scherzo della mia famiglia.

Poi ho capito che era reale. In quel momento cambia qualcosa: non si è più del tutto naturali. È sicuramente bello quando qualcuno riconosce il lavoro svolto, ma allo stesso tempo ci si trova in una condizione diversa”.

Incide anche il timore del giudizio?

“Sì, anche quello. Ad esempio, per il film di Massimiliano Gallo ho interpretato una scena vestito da donna e in quel caso mi sentivo più a mio agio rispetto a un’intervista in cui devo parlare di me stesso. Mi risulta più naturale espormi attraverso un personaggio piuttosto che raccontarmi direttamente”.

Ph: Anna Camerlingo / US Film: Zaccaria Communication

Come è nata la passione per la recitazione?

“All’inizio è stato complesso, soprattutto accettarla a livello personale. La recitazione era così importante da non volerla condividere con nessuno: rappresentava qualcosa di profondamente mio. Ricordo la prima volta: alle medie siamo andati al San Carlo per assistere a uno spettacolo lirico in inglese. Tutti ridevano, ma a un certo punto ho provato un brivido lungo il corpo. Non riuscivo a spiegarmi quella sensazione. Da lì è cambiato tutto. Eppure, non ne parlavo con nessuno”.

Quando ha iniziato a parlarne con gli altri?

“Ancora oggi faccio fatica a parlarne. Anche ai provini andavo quasi di nascosto. Quando qualcuno mi chiede che lavoro faccio, spesso rispondono al posto mio la mia ragazza o mio padre. Fatico a dire ‘faccio l’attore’, perché lo considero un aspetto troppo personale”.

E in famiglia come ha raccontato le sue aspirazioni?

“In famiglia è stato un percorso graduale. All’inizio dicevo semplicemente: ‘vorrei fare teatro’. Poi ho frequentato una prima scuola e, dopo il Covid, sono entrato al Nest. All’inizio, però, non ne parlavo con la consapevolezza che ho oggi. È stato un percorso complesso, proprio perché lo vivevo come qualcosa di profondamente mio. Se devo essere sincero, a volte questa passione è anche una condanna. Invidio chi sceglie un lavoro ‘normale’ e segue quella strada. Perché a volte penso che, se non facessi questo, non saprei cosa fare della mia vita”.

Come vive allora il lavoro nei periodi di inattività?

“Mi sento come due persone completamente diverse. Quando lavoro, sono nel mio posto: è come tornare a casa. Anche solo stare sul set mi fa stare bene, mi trasmette calma. Quando non lavoro, invece, tutto cambia”.

C’è un timore legato a questo lavoro che avverte in modo particolare?

“Il timore più grande è perdere la spensieratezza. E soprattutto ho paura che gli altri possano vedermi diverso da ciò che sono. Tengo molto all’educazione e al rispetto. Se un giorno dovessi avere successo e trattare male qualcuno, per me sarebbe un fallimento totale, prima come persona che come attore”.

Quale parte di sé le farebbe più paura mostrare in scena?

“Mostrarmi davvero per ciò che sono. Non si tratta tanto del giudizio, quanto dello sguardo degli altri. Sul set non ho difficoltà: anche davanti a molte persone riesco a recitare con naturalezza. Nella vita privata, invece, è diverso. Nel momento in cui parte l’azione divento un’altra persona. Fuori dal set non accade. Con mio padre scherziamo spesso su questo: dice che voglio fare l’attore, ma poi nelle interviste faccio fatica. La verità è che voglio solo recitare. Dico spesso, scherzando, che vorrei interpretare dieci film da protagonista e poi dedicarmi esclusivamente al teatro. La mia aspirazione è riuscire a mantenere una netta separazione tra vita privata e lavoro. Oggi molti attori diventano anche influencer, ma è una dimensione che non mi appartiene. Voglio fare l’attore, non altro”.