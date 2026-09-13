Alessandro di Battista al Gemelli di Roma, "Non venite in ospedale e massima prudenza": appello di Schierarsi

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alessandro Di Battista è rientrato in Italia nelle scorse ore, dopo essere stato operato d’urgenza a Cuba a seguito di un malore e forti mal di testa. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle si trova ora ricoverato al Gemelli di Roma. La sua associazione, Schierarsi, ha lanciato un appello, chiedendo a chiunque di evitare di presentarsi all’ospedale per chiedere notizie o curiosare. L’ente ha aggiunto che gli aggiornamenti sullo stato di salute di Di Battista saranno condivisi secondo i tempi e i modi ritenuti opportuni dallo stesso ex parlamentare.

Roma, Alessandro Di Battista ricoverato al Gemelli: il comunicato di Schierarsi

“Chiediamo agli amici, ai sostenitori di Alessandro Di Battista e agli operatori dell’informazione di non recarsi al Policlinico Gemelli, così da consentire a lui e alla sua famiglia di vivere i prossimi giorni nella necessaria tranquillità”, si legge nel comunicato diffuso via social da Schierarsi.

“Invitiamo inoltre tutti – prosegue la nota – a mantenere la massima prudenza e discrezione nella diffusione di fotografie, video, notizie e informazioni che riguardino Alessandro e la sua situazione personale”.

ANSA

E ancora: “Ogni eventuale aggiornamento sarà condiviso nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, sempre nel pieno rispetto della volontà di Alessandro Di Battista e in accordo con le persone che gli sono accanto, come è avvenuto finora”.

“Ringraziamo sinceramente tutti coloro che fino a oggi hanno dimostrato rispetto, sensibilità e professionalità. È lo stesso atteggiamento che chiediamo di mantenere anche nei prossimi giorni”, conclude l’associazione.

Il malore e l’operazione d’urgenza a Cuba

L’ex deputato, quando è stato male, si trovava a Cuba per realizzare un reportage.

Operato d’urgenza la scorsa settimana, prima di essere trasferito in Italia, è rimasto ricoverato in un ospedale di L’Avana.

Il volo di ritorno in Italia con due scali

Il volo di ritorno da Cuba ha prima fatto uno scalo tecnico a Nassau (Bahamas), poi quello già citato in Lussemburgo. Infine l’aero-ambulanza è atterrata intorno alle 7:10 all’aeroporto di Roma Ciampino, con cinquanta minuti di anticipo rispetto all’orario che era stato diffuso dai mezzi stampa.

Subito dopo l’atterraggio, Di Battista, scortato da una macchina della polizia, è stato trasferito direttamente nell’ospedale Gemelli di Roma per proseguire gli accertamenti e le cure.