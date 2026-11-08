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Alessandro Di Battista contestato da dissidenti cubani, la lite in strada: "Perché non parli della dittatura?"

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Francesca Secci

Francesca Secci

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

Alessandro Di Battista è stato contestato a Roma da alcuni attivisti cubani che si oppongono al governo dell’Avana. La scena, avvenuta a margine di un evento pubblico, è stata ripresa dall’attivista cubana Evelyn Cuervo, che ha pubblicato il video su Instagram. Gli attivisti accusano l’ex deputato del Movimento 5 Stelle di non difendere il popolo cubano e gli chiedono perché non parla della dittatura.

Il filmato è rimbalzato online esattamente lo stesso giorno in cui è uscita la notizia che, secondo i sondaggi Ipsos Doxa, il movimento Schierarsi di Di Battista raggiungerebbe un punteggio superiore al 3% e che l’ex deputato starebbe pensando a una possibile candidatura.

Il confronto ripreso nel video: le accuse degli attivisti e la replica

Cuervo, che sui social si definisce “cubana anticomunista”, fa parte di Las Guerreras Cubanas, un gruppo di oppositori del governo cubano attivo in Italia. Nelle immagini si rivolge a Di Battista, visibilmente sorpreso, con tono acceso. “Non stai difendendo il popolo cubano”, gli dice. Aggiunge che quel popolo vuole la libertà, la stessa che lui ha in Italia, e gli chiede se sappia che cosa significhi.

Di Battista le fa notare che urlare non serve. Quando gli attivisti insistono, replica che per lui l’unico modo è che “se vayan los gringos”, cioè che gli americani se ne vadano. La risposta non calma i contestatori: l’ex deputato si allontana, mentre dal gruppo insistono nel continuare a chiedergli perché non dice una parola sulla dittatura.

Il ricovero a Cuba e le critiche di Di Battista agli Stati Uniti

A fine agosto Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alla testa, prima a Santa Clara e poi all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, dove all’inizio di settembre è stato operato d’urgenza. È rientrato a Roma il 12 settembre con un’aeroambulanza pagata non con i soldi pubblici, ma con i soldi della sua polizza. Il 29 settembre ha spiegato in televisione che il malore era stato causato da un edema dovuto a un tumore al cervello, asportato quasi del tutto, e ha definito “raffinatissima” l’operazione subita in un ospedale senz’acqua e senza corrente.

Lo stesso giorno ha pubblicato su Substack una foto con i medici cubani che lo hanno assistito e ha scritto che gli Stati Uniti “continuano a comportarsi come dei mafiosi e a strangolare il popolo cubano”.

La raccolta fondi di Schierarsi per gli ospedali cubani

Schierarsi, l’associazione di cui Di Battista è vicepresidente, ha lanciato a ottobre una raccolta fondi per gli ospedali cubani di Santa Clara e dell’Avana, in collaborazione con Let Cuba Breathe. L’associazione ha spiegato che le somme raccolte, al netto delle spese dell’evento, andranno agli ospedali e che beni e materiali da acquistare saranno scelti insieme alle strutture in base alle esigenze più urgenti. La chiusura era fissata per sabato 7 novembre, alle 18.30, con la serata “Schierarsi per Cuba” al Nuovo Teatro Orione di Roma, dove era previsto anche l’intervento di Di Battista.

Alessandro Di Battista ANSA

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