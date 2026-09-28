Alessandro Di Battista dato per morto dal Corriere della Sera, Travaglio e Scanzi attaccano il quotidiano

Nella serata del 26 settembre l’account Instagram del Corriere della Sera ha pubblicato per errore una grafica con la notizia “È morto Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle”. La gaffe è stata commentata da Marco Travaglio e Andrea Scanzi che hanno attaccato il quotidiano. Alessandro Di Battista ha commentato il post social di quest’ultimo ringraziandolo: “Grazie Andrea per le belle parole speriamo bene”.

Alessandro Di Battista dato per morto dal Corriere della Sera, cosa è successo

La gaffe del Corriere della Sera è avvenuta il 26 settembre.

Dopo poco, l’account social ha pubblicato una storia per scusarsi per l’errore.

Queste le parole del giornale: “Per un errore tecnico abbiamo pubblicato oggi una card sui nostri account social riguardante le condizioni di salute di Alessandro Di Battista. Ci siamo subito scusati con lui e con la sua famiglia. Lo facciamo anche con i nostri lettori”.

Un coccodrillo pubblicato per errore che ha portato Marco Travaglio e Andrea Scanzi ad attaccare il Corriere della Sera.

Le parole di Marco Travaglio

In un articolo su Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha commentato il post social dove il Corriere dava per morto Alessandro Di Battista.

“Morto che parla”, è il titolo del brevissimo testo del giornalista.

E poi l’attacco: “Il Corriere, invece, è defunto da anni”.

Il commento di Andrea Scanzi

Con un lungo post sui social, Andrea Scanzi ha commentato quanto accaduto.

“Ieri il sito del Corriere della Sera ha pubblicato una card orrenda e infame su Alessandro. Poi, dopo pochi minuti, l’ha cancellata e si è scusato. E ci mancherebbe altro. È una card che volutamente non ripubblico, perché vederla ha fatto malissimo a me. Figuriamoci a lui”, ha scritto.

L’opinionista ha poi aggiunto: “Si è trattato di un gesto così orrendo, cinico, violento e senza cuore, che non posso che pensare a un banale errore tecnico. Ovvero a qualche mentecatto smisurato che, non si sa come, ha deciso di pubblicare la card senza alcun motivo, se non forse sotto effetto di sostanze lisergiche o assai psicotrope”.

Prima di elogiare Alessandro Di Battista, Andrea Scanzi ha rincarato la dose: “Se quella card fosse stata pubblicata da alcuni “giornali” che so io, oppure da certi cortigiani del potere attuale, penserei all’ennesimo atto infame di dolo. È già successo, ora per mano di politici falliti da mezzo secolo almeno, ora da servi ebeti col cognome che gli somiglia, ora da bolliti mononeuronali con le meches al posto della morale. In questo caso, conoscendo la storia del Corriere della Sera, non voglio e non posso assolutamente pensare che quella card sia stata pubblicata per raccattare qualche click, sciacallando sul dolore altrui. Sarebbe abominevole e, per quanto la specie umana mi faccia sempre più schifo, non lo voglio neanche pensare. È successo e basta”.

L’opinionista ha inoltre scritto che si augura che Alessandro Di Battista “d’ora in poi agisca, in ogni modo e in ogni sede giudiziaria, per colpire – nel pieno rispetto della legge – quelle carogne che in queste settimane, sui social e sui giornali — a volte come leoni da tastiera, a volte come falliti più o meno noti della politica e della televisione — hanno avuto l’indecenza siderale di scrivere cose orrende su di lui. Queste persone non meritano alcuna stima, alcun rispetto, alcuna pietà. Sono rumenta che toglie serenità e ruba ossigeno. Alessandro a volte è troppo buono, e in questo paese essere troppo buoni confina spesso con l’essere troppo cogli**i. Non c’è alcun motivo di porgere sempre l’altra guancia, Ale. Nessuno. Persegui chi lo merita. E purtroppo — in mezzo ai milioni di persone che ti adorano e vogliono bene — non sono pochi a meritarlo”.

Il post si chiude con la speranza da parte di Andrea Scanzi che l’ex M5S “tornerà non solo più forte di prima, ma persino più bello, appassionato e smisuratamente meritevole di qualsiasi forma di affetto. È un guerriero, è un combattente, è un sognatore. È un fiore raro, e i fiori rari non possono piacere alla gramigna e non hanno mai vite facili, essendo troppo puri per questo mondo irrimediabilmente putrescente”.

Alessandro Di Battista ha commentato il post social con un breve commento: “Grazie Andrea per le belle parole speriamo bene”

Il messaggio sui social di Andrea Scanzi è arrivato a cinque giorni dalla prima comparsa pubblica, quando Alessandro Di Battista mandò un videomessaggio alla trasmissione DiMartedì.