Alessandro Di Battista in condizioni gravi a Cuba, i messaggi di Selvaggia Lucarelli e Luigi Di Maio

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alessandro Di Battista si trova ricoverato a Cuba, in un ospedale a Santa Clara, in condizioni gravi. Sarebbe in coma. Dalle prime ricostruzioni è emerso che, nella serata di venerdì, dopo aver accusato un forte mal di testa, è stato colpito da un malore. Selvaggia Lucarelli, dopo aver appreso la notizia, ha scritto attraverso i suoi profili social un messaggio pubblico rivolto al 48enne, definendolo una persona “profondamente integra”. Anche Luigi Di Maio ha voluto dedicare un pensiero all’ex collega pentastellato.

Selvaggia Lucarelli: “Alessandro Di Battista persona profondamente integra e perbene”

“Alessandro Di Battista è una delle poche persone profondamente integre e con un autentico fervore in tutto ciò che fa. E soprattutto una persona perbene”. Lo scrive Selvaggia Lucarelli in una storia Instagram, dopo che si è diffusa la notizia del ricovero dell’ex esponente del Movimento 5 Stelle.

Sia Di Battista sia Lucarelli collaborano per Il Fatto Quotidiano. La giornalista si è limitata alle parole di stima sopracitate, senza aggiungere nulla sulla situazione clinica dell’ex parlamentare.

ANSA

Peter Gomez conferma il ricovero di Di Battista all’ospedale di Santa Clara

Peter Gomez, co-fondatore de Il Fatto Quotidiano e direttore della versione online della testata, raggiunto dal Corriere della Sera, ha confermato che Di Battista è ricoverato per un problema alla testa all’ospedale di Santa Clara, circa 300 chilometri a est dell’Avana, la capitale di Cuba.

Gomez ha poi spiegato che non è chiaro di che genere sia il problema, sottolineando che potrebbe trattarsi di un versamento, ma che al momento le informazioni non sono sufficienti per azzardare ipotesi. Al momento, ha aggiunto Gomez, risulta che Di Battista sia in coma, ma non è chiaro se sia stato indotto farmacologicamente.

Il trasferimento all’Avana

Di Battista sarà trasferito all’Avana in ambulanza dall’ospedale di Santa Clara. Lo rendono noto all’ANSA fonti informate. Di lì – se le sue condizioni cliniche lo consentiranno, e sempre che il trasporto non comporti rischi per la sua salute – potrebbe rientrare in Italia grazie a un aereo sanitario messo a disposizione dal governo italiano.

Tajani: “In contatto con l’Ambasciata a Cuba”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che da questa notte è in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarsi sulle condizioni di Alessandro Di Battista.

“Prego per la sua salute. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”, ha aggiunto il leader di Forza Italia.

La nota del M5S

Anche il Movimento 5 Stelle ha diramato un comunicato, spiegando che segue gli sviluppi della vicenda con “grande apprensione”. “Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”, conclude la nota.

Luigi Di Maio: “Siamo tutti con te”

“Forza Alessandro, non mollare”, ha scritto sui social la deputata pentastellata Chiara Appendino. Poco dopo è arrivato anche il messaggio di Luigi Di Maio: “Siamo tutti con te”.