Alessandro Di Battista e "l'aperitivo proletario" a spese di Capezzone e Buttiglione: "Non si offenderanno"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alessandro Di Battista racconta degli “aperitivi proletari” pagati con la carta di Capezzone e Buttiglione. Spiega che la carta per pagare è la stessa con la quale si vota, così tra una pausa e l’altra scendeva a rubare la carta per offrire caffè e spritz. Ma nella stessa intervista racconta anche d’altro, come il fatto che il livello culturale e politico del Parlamento fosse basso. “Questi governano l’Italia?”, pensava.

Gli aperitivi proletari

Alessandro Di Battista, intervistato a Vox On Air, racconta dei cosiddetti “aperitivi proletari”. A dargli questo nome è stato proprio l’ex del Movimento 5 Stelle.

Spiega che in Parlamento si utilizzano delle tessere per votare “che tu infili nel tuo scranno e voti, e poi sono le stesse che servono per pagare” anche nei bar. I soldi, prosegue, vengono scalati dallo stipendio.

“I parlamentari, quando c’è una pausa, escono a fumare una sigaretta e lasciano le schede lì”, dice. Di Battista racconta che scendeva a prendere le tessere di Capezzone e Buttiglione per andare al bar e offrire caffè e spritz.

Nel M5S grazie a Beppe Grillo

Nella stessa intervista, Alessandro Di Battista racconta che non vedeva l’ora di uscire da Palazzo. Ci era entrato, trasformando rabbia e attivismo nel lavoro della politica, grazie a Beppe Grillo.

“Io andavo a vedere i suoi spettacoli, ridevo come un pazzo, mi indignavo, mi incazzavo e al termine degli spettacoli tutti quanti noi uscivamo e dicevamo ‘E adesso che facciamo?'”, racconta. Erano già lo zoccolo duro, quelli che poi sarebbero diventati i gruppi.

“Quando ci hanno dato l’opportunità mi sono iscritto – dice – pensando di fare qualcosa per il quartiere, per il municipio, senza mai pensare di poter entrare in Parlamento”.

I “mostri”

“Tu vedevi quei mostri sacri, tra virgolette, e forse toglierei sacri, soltanto mostri, nei talk show televisivi e te li rivedevi al bar della Camera e ci facevi due chiacchiere”, racconta.

Non c’era nulla di mostruoso, dice, in loro “né dal punto di vista umano, né dal punto di vista politico”. Secondo Di Battista, la televisione li fa apparire più strutturati e preparati. “Con questi soggetti ci parlavo e dicevo: ma veramente questi governano l’Italia?”, commenta.

Dice di non voler generalizzare, che ci sono persone di qualità, ma che “era un livello generale, culturale e politico piuttosto basso”. Dice che i giornali descrivevano quelli del M5S come degli scappati di casa, ma quelli “scappati di casa” erano quelli che facevano politica da 40 anni.