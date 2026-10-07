Alessandro Di Battista e la rivelazione sul tumore: "Ultime analisi buone, ci sono le carte per guarire"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alessandro Di Battista torna in televisione, questa volta in studio, e lo fa a DiMartedì dove riabbraccia Giovanni Floris. Di Battista ha tenuto ad aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute, dopo aver comunicato di avere un tumore al cervello. Ha detto: “Sto bene, ho iniziato le terapie”. Dibba, come lo ha chiamato Floris, prosegue rifiutando il linguaggio bellico: aveva già spiegato che ad agire sono i medici, non lui, e di temere soltanto di svegliarsi “con qualcosa che non va”.

Il ritorno in tv di Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista è tornato in televisione, nello specifico nel programma DiMartedì condotto da Giovanni Floris. Quest’ultimo lo ha accolto con un abbraccio: “Evviva Dibba”.

Il politico, che la scorsa settimana ha rivelato di avere un tumore al cervello, ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute. In particolare si è concentrato sul percorso di cura, focus sul quale fin dall’inizio ha voluto spostare l’attenzione.

L’ex esponente del M5S ha infatti da subito rigettato la retorica del “guerriero” contro la malattia: “Io devo fare le cure, condurre una vita il più sana possibile e avere un atteggiamento positivo, ma questo fa parte del mio carattere da sempre. Quelli che non devono mollare sono i dottori, più che il sottoscritto”, aveva spiegato.

Come sta l’ex M5S?

La prima frase di Di Battista è stata: “Sto bene, ho iniziato le terapie”. Terapie che, a detta del politico, lo spaventano.

Racconta infatti che le cure gli ricordano che c’è qualcosa che non va, che non sta bene: “Mi spaventano perché ho paura di svegliarmi con qualcosa che non va. Perché se mi sveglio e qualcosa non va, mi ricordo di avere la malattia”, ha spiegato.

La scorsa settimana, di ritorno da Cuba, aveva dichiarato che la sua priorità era la cura, non la politica, sottolineando di potercela mettere tutta per mantenere un atteggiamento positivo.

Cosa dicono i medici

Il lavoro principale, in ogni caso, lo stanno facendo i medici. Così ha descritto il percorso di cura per il tumore al cervello, con i medici che gli avrebbero assicurato che ci sono tutti i presupposti per guarire.

A parlare sono i dati: “Le analisi dicono che posso continuare a fare le terapie”. Di Battista ha spiegato infatti che il suo tumore ha le caratteristiche molecolari adatte per essere curato.