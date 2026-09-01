Alessandro Di Battista è vigile, potrebbe tornare tra il 2 e il 3 settembre: il punto sulle sue condizioni

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alessandro Di Battista è vigile e circondato dagli affetti, a Cuba ci sono la compagna, un amico e il presidente dell’associazione “Schierarsi”. Il rientro in Italia sarebbe previsto a giorni, probabilmente già il 2 o il 3 settembre. Riguardo alle polemiche nate sui costi del volo di Stato, il diretto interessato ha ringraziato il Ministero e ha gentilmente declinato l’offerta affermando che “non è necessario”.

Come sta Alessandro Di Battista

L’associazione Schierarsi, fondata da Alessandro Di Battista, ha inviato un messaggio in cui si invita a tutelare la privacy del suo leader.

“Schierarsi ringrazia tutti coloro che, in questi giorni molto complessi, hanno fatto sentire il loro amore, la loro vicinanza ed espresso sincera solidarietà e sostegno al nostro Alessandro Di Battista e invita a non dare rilevanza né a divulgare qualsiasi forma di notizia non confermata dalla sua famiglia”, si legge in una nota.

ANSA

“Alessandro è vigile, ma non ci sono ancora notizie certe circa la diagnosi medica. Tutta la comunità di Schierarsi aspetta al più presto aggiornamenti ed è pronta per fare tutto quel che serve per lui e per la sua famiglia”, conclude.

C’è quindi ancora molta attesa per la diagnosi, ma almeno l’ex pentastellato è cosciente. Nell’ospedale di L’Avana, dove è ricoverato, ci sono due medici dell’ospedale Gemelli – un neurochirurgo e un rianimatore – per valutare le condizioni cliniche dell’attivista.

La questione del volo di Stato

Il ministero degli Esteri ha detto che è già pronto un volo di Stato per riportare Alessandro Di Battista in Italia, prassi che la Farnesina offrirebbe a qualsiasi cittadino nelle stesse condizioni.

Ciò però non ha fermato le polemiche intorno alle spese per il suo rientro in Italia, malumori che vengono spenti, come riporta il Corriere della Sera, direttamente dall’interessato.

“Sono assicurato, non è necessario l’aereo di Stato”, avrebbe detto con cortesia e gratitudine.

Anche il 31 agosto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che si sta “lavorando per far rientrare Di Battista in Italia”.

Quando i medici daranno il via libera al trasporto, il velivolo messo a disposizione dall’Aeronautica sarebbe pronto a partire e il viaggio potrebbe avvenire già il 2 settembre o il 3 settembre.

La testata di via Solferino riferisce che il conto sarà pagato dall’assicurazione e, in caso di spese superiori alla polizza, se ne farebbero carico il Fatto quotidiano, per il quale Di Battista era al lavoro su un reportage da Cuba, e il M5S.

Il quotidiano avrebbe già ricevuto offerte e donazioni di italiani facoltosi che vogliono restare anonimi. Per ulteriori eventuali altre risorse si attiverebbe una colletta promossa, insieme, dal giornale e dal Movimento.

Cosa è successo ad Alessandro Di Battista

Di Battista è ricoverato da sabato in una stanza al diciannovesimo piano dell’ospedale “Hermanos Ameijeiras”, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero in gravi condizioni a Santa Clara, in seguito a forti dolori alla testa.

Secondo quanto filtra da Cuba, per ora Di Battista resterebbe lì: non si sarebbe conclusa ancora la valutazione medica sulla sua trasportabilità. Una scelta delicata che potrebbe farsi attendere e o arrivare da un momento all’altro.

La comunità del M5s è in grande apprensione, con Giuseppe Conte in contatto costante sia con la Farnesina, sia con la famiglia dell’ex deputato e il suo entourage: ci sarebbe anche lui dietro l’invio degli specialisti del Gemelli a Cuba.