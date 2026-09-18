Alessandro Di Battista esce dall'ospedale e torna a casa, la foto con Luca Di Giuseppe: "Sto molto meglio"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Alessandro Di Battista è rientrato a casa dopo l'operazione a Cuba e il ricovero al Gemelli di Roma, annunciando di stare meglio.

L'ex deputato del M5S ha ringraziato medici e personale sanitario, promettendo di raccontare nelle prossime settimane il percorso di recupero.

La foto pubblicata con Luca Di Giuseppe mostra anche i capelli rasati dopo l'intervento alla testa, mentre restano attese nuove informazioni.

Alessandro Di Battista è tornato a casa dopo l’operazione a Cuba e il ricovero al Gemelli di Roma, dove era stato portato sabato 12 settembre. Lo ha annunciato lo stesso ex deputato del M5S sui social, pubblicando una foto con Luca Di Giuseppe, presidente dell’Associazione Schierarsi: “Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare”.

La foto di Alessandro Di Battista sui social coi capelli rasati

L’immagine lo ritrae coi capelli rasati, misura resasi necessaria per via dell’intervento alla testa.

Di Battista, infatti, era stato operato d’urgenza a inizio settembre, a L’Avana.

Chi è Luca Di Giuseppe

Luca Di Giuseppe, salernitano classe 1997, è il presidente di Schierarsi, associazione culturale di cui lo stesso Di Battista è vicepresidente.

I due si sono conosciuti durante la loro militanza nel M5S, di cui Di Giuseppe era attivista.

Su LinkedIn si definisce Business & Community Builder, “costruisco e supporto community, promuovendo lo sviluppo del loro massimo potenziale, in linea con gli obiettivi strategici”.