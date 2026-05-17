Alessandro Di Battista fonda un suo movimento? I possibili nomi coinvolti da Francesca Albanese a Di Matteo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Alessandro Di Battista sarebbe intenzionato a fondare il suo movimento. Lo sostengono indiscrezioni di stampa sempre più insistenti, secondo cui l’ex esponente di spicco del M5s si starebbe preparando al ritorno in politica in vista delle prossime elezioni nel 2027. E mentre si scatenano le voci sul partito dell’ex deputato, scatta anche il totonomi su chi potrebbe entrare a farne parte.

Le parole di Barbara Lezzi

Mentre gli echi della campagna elettorale si fanno sentire sempre di più man mano che si avvicina l’orizzonte delle politiche, Il Foglio e Libero Quotidiano (non lo storico portale, ndr.) attribuiscono a Di Battista l’intenzione ormai data per certa di fondare un nuovo movimento.

La novità troverebbe riscontri nelle parole rilasciate al giornale diretto da Claudio Cerasa dall’ex ministra per il Sud del Movimento 5 Stelle, Barbara Lezzi: “Abbiamo iniziato la raccolta firme, sul resto stiamo ancora valutando. Per ora non posso dire altro”.

ANSA

Il movimento di Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista è già alla guida dell’associazione culturale Schierarsi, fondata nel 2023 “con l’obiettivo di coinvolgere gruppi di cittadini nella costruzione di proposte e progetti per la collettività” si legge nel sito, in cui si spiega che “il nome non è stato scelto a caso”.

“Viviamo in un periodo storico di grande conformismo ed è giunto il momento di assumere posizioni chiare su temi nazionali e globali – si legge – Parole come sostenibilità, pace, autodeterminazione dei popoli e lotta alla criminalità organizzata rappresentano il cuore delle azioni in cui è impegnata l’Associazione Schierarsi”.

Il totonomi

Il commercialista delle origini del M5s, Danilo Puliani, è il tesoriere e coordinatore nazionale Economia e lavoro dell’associazione, attorno alla quale ruotano esponenti delusi e fuoriusciti dal Movimento plasmato da Giuseppe Conte, come l’ex senatrice Elena Fattori, ma anche profili di spicco rimasti ancora dentro, come l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi.

Nel totonomi di chi entrerebbe a far parte del nuovo progetto anti-establishment di Di Battista, viene citato anche il magistrato simbolo dell’antimafia Nino Di Matteo.

Ma tra i nomi tirati in ballo figurerebbe anche la relatrice speciale Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese, a suggellare le posizioni sulla guerra israelo-palestinese che avrebbe il nuovo movimento.