Alessandro Di Battista non può essere trasferito in Italia, il suo primo messaggio dopo il malore

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Il giornalista ed ex deputato del Movimento 5 Stella Alessandro Di Battista non si trova nelle condizioni di salute necessarie per permettere un trasporto da Cuba, dove si trova ricoverato, fino in Italia. Di Battista ha però ripreso conoscenza e ha diffuso, attraverso il suo profilo Instagram, il primo messaggio dal malore che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

Di Battista non è in condizione di tornare in Italia

Alessandro Di Battista non si trova nelle condizioni di salute necessarie per consentire un trasferimento da Cuba all’Italia. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Adnkronos, che ha citato “fonti ben informate”.

Di Battista si trova a Cuba da diversi giorni e da venerdì 28 agosto è ricoverato in ospedale, prima a Santa Clara e ora a L’Avana, a causa di un grave malore.

ANSA

L’ex deputato si trovava sull’isola per un reportage commissionatogli dal Fatto Quotidiano, quando ha avvertito un fortissimo mal di testa e ha perso conoscenza. L’ha recuperata solo sabato, e questo ha convinto i medici cubani a trasferirlo a L’Avana.

Il lavoro del governo per far rientrare Di Battista in Italia

Il governo italiano sta cercando di capire da giorni se ci siano le condizioni per far rientrare Di Battista in Italia. Cuba è nel mezzo di una gravissima crisi causata dall’embargo statunitense deciso da Trump.

Questo ha compromesso la sicurezza energetica e le forniture di medicine sull’isola. Non è sicuro, quindi, che il giornalista possa ricevere le cure mediche più adeguate in questo contesto.

L’ambasciatrice italiana a Cuba Simona De Martino si è anche recata a Santa Clara per raccogliere le informazioni necessarie sulle condizioni di Di Battista e permettere ai medici italiani di valutare un possibile rientro in Italia.

Il messaggio di Di Battista

Dopo aver ripreso conoscenza, Di Battista ha scritto un messaggio sul proprio profilo Instagram. “Ce la sto mettendo tutta” ha detto ai suoi follower l’ex deputato.

Oltre al breve messaggio, Di Battista ha anche lasciato alcuni like ai messaggi di sostegno arrivatigli da vari esponenti politici.

Tra questi, la vicepresidente del Movimento 5 stelle Vittoria Baldino, Gino Sorbillo e Mario Furore, europarlamentare pentastellato.