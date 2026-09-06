Alessandro Di Battista "operato d'urgenza" a Cuba, come sta e preoccupazione degli amici: "Servirà pazienza"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Alessandro Di Battista è stato operato d’urgenza a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni e proprio mentre si preparava a rientrare in Italia. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è attualmente ricoverato all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, dove era stato trasportato in seguito al grave malore che a fine agosto lo aveva costretto a interrompere un viaggio-reportage in Centro America.

Come sta Alessandro Di Battista

Dibba, come lo chiama affettuosamente chi lo segue fin dai suoi esordi, avrebbe dovuto raggiungere Roma a bordo di un aereo attrezzato con medici e macchinari, ma come detto il suo quadro clinico è improvvisamente cambiato proprio mentre si trovava in ambulanza diretto verso l’aeroporto.

Dopo un rapido confronto tra medici collegati da Cuba e dall’Italia, è stata presa la decisione di procedere con l’intervento chirurgico.

ANSA

Il rientro a Roma, a questo punto, non può essere previsto con certezza: serve prima che il quadro clinico si stabilizzi. “Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti”. Così viene scritto sulla pagina Facebook dell’associazione Schierarsi.

Di Battista, oggi a L’Avana, era inizialmente stato ricoverato in gravi condizioni a Santa Clara in seguito a forti dolori alla testa.

L’affetto degli amici

Accanto ad Alessandro Di Battista c’è la compagna Sahra Lahouasnia. Il Corriere della Sera riporta voci delle persone che gli sono più vicine: “Faremo sentire ad Alessandro tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto”. “Serviranno settimane e molta pazienza“, sottolinea qualcuno.

“Alessandro è battagliero, non mollerà”, commenta un anonimo ex parlamentare citato dal quotidiano. “L’iter non è andato come era stato programmato, ma senza dubbio sono state fatte le scelte migliori per la sua salute”, puntualizza una fonte citata dal Corriere.

Le polemiche sul rientro di Alessandro Di Battista

È già stato chiarito più volte che i costi del rientro di Alessandro Di Battista in Italia saranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale il diretto interessato aveva stipulato una polizza prima della partenza.

Una persona vicina all’ex deputato 5 Stelle commenta le recenti polemiche: “Abbiamo visto tutti come è andata. Vedere speculazioni su una malattia ricamando su un volo di Stato che non c’è mai stato credo abbia lasciato incredulità e amaro in bocca a tutti quelli che conoscono davvero Alessandro. Ora confidiamo tutti in un decoroso silenzio”.