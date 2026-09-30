Alessandro Di Battista parla della sua malattia, quali sono i sintomi e le cure del tumore al cervello

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Dopo settimane di ipotesi è stato proprio lui, Alessandro Di Battista, a svelare la sua malattia e, quindi, il motivo del ricovero e dell’intervento d’urgenza a Cuba, seguito dal rientro in Italia. “Mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato”, ha raccontato l’ex esponente del Movimento 5 Stelle a Di Martedì su La7. “Hanno azzeccato immediatamente le cure, che hanno ridotto l’edema permettendo di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me?”

“Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà”, ha proseguito Di Battista, affrontando il tema delicato della malattia e, in particolare, del tumore: “Questa peste del XXI ha un pregio: è democratica. Io non sono uno di quelli che dice ce la farò, io devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo. Dico no alla retorica del guerriero. Quelli che non devono mollare sono i dottori”.

Secondo i dati dell’Associazione italiana ricerca sul cancro (Airc), in Italia si stimano circa 5.730 nuovi casi di tumore al cervello (al 2025), “con una prevalenza più alta negli uomini (3.240 casi) rispetto alle donne (2.490 casi). Questo cancro rappresenta circa l’1,6% di tutti i tumori, con una sopravvivenza a 5 anni che è di circa il 24% negli uomini e del 29,4% nelle donne”. I numeri sono comunque stabili negli ultimi anni, con un calo dell’incidenza per alcuni tipi di tumori, mentre altri, come il glioblastoma, mostrano un aumento.

L’intervista al professore Saverio Cinieri, past presidente dell’AIOM, Associazione italiana di oncologia medica e Direttore di Oncologia medica dell’Ospedale A. Di Summa di Brindisi.

Di tumori al cervello si parla meno rispetto ad altri: perché sono meno diffusi o perché li si conosce meno?

“Sicuramente i tumori del sistema nervoso centrale fino a qualche tempo fa erano considerati rari e questo fa sì che se ancora oggi se ne parli meno. Come indicano i dati, purtroppo il glioblastoma, che è la forma maligna del tumore al cervello, stanno aumentando e i motivi non sono ancora chiari alla comunità scientifica. In generale il tumore al cervello ha la particolarità di essere una neoplasia che deve essere gestita in multidisciplinarità: occorrono, per esempio, la figura del neurochirurgo, che è una specialità della chirurgia, il radioterapista, l’oncologo medico, l’anatomopatologo e una serie di figure di riabilitazione come il fisioterapista o il logopedista, a seconda dell’area del cervello interessata”.

Quali sono i sintomi, quando si presenta la malattia?

“Sono quelli di tipici dell’ictus e dell’emorragia cerebrale: possono comprendere crisi epilettiche, perdita di controllo dell’apparato motorio (come a un braccio o a una gamba), alterazioni importanti di memoria e linguaggio. Un altro sintomo è la cefalea, ma diversa da quella classica: può essere non sorda, ma acuta e che non passa con i comuni analgesici”.

L’edema è una caratteristica comune in queste forme tumorali?

“Diciamo esiste una varietà, da un punto di vista istologico, ma l’edema è appunto ricorrente perché sono patologie che vedono una crescita della massa all’interno del cranio, che è una struttura rigida. Proprio l’aumento del volume dà un edema: le cellule si infiammano e si forma un liquido che causa una compressione, con una serie di effetti collaterali che dipendono dalla zona interessata. In genere si tratta l’infiammazione con una terapia cortisonica, ma a un certo punto non basta più”.

Qual è l’età più tipica di insorgenza?

“In genere queste forme tumorali insorgono in età adulta, ma nel caso del glioblastoma maligno si è visto che colpisce indifferentemente tutte le età e i generi”.

Come si diagnosticano?

“Intanto va detto che occorre capire se si tratta di un tumore che ha un’origine cerebrale o se è una metastasi: il tumore al polmone, per esempio, spesso ha metastasi al cervello. Il passo, comunque, è un esame istologico che può essere effettuato con la tecnica della neuronavigazione: permette di eseguire una biopsia, specie nel caso in cui una prima risonanza indichi una inoperabilità. Se, invece, appare operabile si interviene. A quel punto occorre decidere se trattare la neoplasia chirurgicamente, rimuovendo il tumore, e con terapie che siano radio o chemio. Anche nel caso di tumori benigni, infatti, accade che si formino delle ‘corteccie’ intorno alle cellule, che non sempre si possono enucleare perché magari hanno intaccato parti del cervello che, se resecate, potrebbero lasciare danni. Un caso tipico di inoperabilità è il tumore centrale, che interessa entrambi i lati sinistro e destro: l’intervento ridurrebbe il paziente a vegetale”.

Quali sono le cure?

“Le terapie oncologiche sono molte e differenti: la standard nei glioblastomi segue il cosiddetto ‘schema Stupp’, dal nome di un collega svizzero radioterapista: si inizia con l’enucleazione del tumore, poi la radioterapia e contemporaneamente la chemio con un farmaco specifico (il desametasone). Molto può dipendere anche dall’età: uno studio francese ha indicato che la sola radio negli anziani è sufficiente perché sulla parte cognitiva il vantaggio è superiore a quello che si avrebbe con una chemio e radio. Va anche valutato se procedere con una radio panencefalica, cioè su tutto l’encefalo, per i danni cognitivi che può dare. Esistono, poi, altre molecole nuove, affiancate a farmaci già noti, che diminuiscono l’angiogenesi, cioè la formazione di nuovi vasi vicino al tumore: di fatto vanno a togliere il nutrimento alle cellule tumorali. Infine, uno studio italiano molto valido, frutto del lavoro di colleghi di Padova, prevede il ricorso a una molecola utilizzata anche per altre patologie del tratto gastroenterico: è una cosiddetta ‘seconda linea’ di intervento, cioè nel caso in cui falliscano radio e chemio. Ha dato risultati interessanti che hanno portato a una rapida approvazione da parte degli enti preposti a livello europeo e italiano. Sul fronte delle novità biomolecolari (che agiscono su target specifici), ci sono prospettive interessanti, ma siamo ancora alle fasi di sviluppo iniziali”.