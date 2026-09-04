Alessandro Di Battista partirà da Cuba il 5 settembre, ritorno in Italia posticipato e poi ricovero al Gemelli

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista. Dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba costringendolo al ricovero d’urgenza, l’ex deputato del M5s era atteso a Roma nella giornata di venerdì 4, ma tornerà a bordo di un volo sanitario nella giornata di sabato 5, per poi essere trasferito direttamente al Policlinico Gemelli.

Il ritorno in Italia

Era stato lo stesso Di Battista ad annunciare il suo ritorno in Italia dopo aver assicurato di sentirsi meglio in seguito al risveglio nella stanza di ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni per un forte e improvviso mal di testa, il 28 agosto.

“Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza”, aveva scritto.

Il rientro posticipato e il ricovero

Secondo quanto appreso da Adnkronos, la partenza dall’Avana del vicepresidente e fondatore dell’associazione Schierarsi è stata però riprogrammata alle 19 locali di venerdì, l’una in Italia, con arrivo previsto nel pomeriggio di sabato 5 settembre.

All’atterraggio del volo ambulanza privato nella Capitale, Di Battista sarà portato al Gemelli di Roma per essere ricoverato ed essere sottoposto agli accertamenti del caso.

Il malore di Alessandro Di Battista

A Cuba, il 48enne è stato visitato da due specialisti del policlinico romano, l’anestesista rianimatrice, Isabella Melchionda, terapista intensiva neurochirurgica, e il neurochirurgo Giuseppe Maria della Pepa, volati nell’isola dove l’ex deputato si trovava per realizzare alcuni reportage.

Di Battista era stato ricoverato in gravi condizioni prima a Santa Clara e poi nell’ospedale Hermanos Ameijeiras per delle acutissime cefalee che lo avrebbero portato al coma. La causa del malore non è stata resa nota, ma è possibile che si sia trattato di un ictus.