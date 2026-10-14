Alessandro Di Battista, "prendo pillole tutto il giorno, casa mia mix tra MasterChef e Un medico in famiglia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Alessandro Di Battista torna in tv dopo l’operazione a Cuba per un tumore al cervello. Ospite di Giovanni Floris a Dimartedì, l’ex parlamentare ironizza sulle sue condizioni e sulle attenzioni ricevute da familiari e amici dopo la malattia: “Non faccio altro che prendere pasticche tutto il giorno”, dice, “Casa mia sembra il set di un nuovo programma tv, un misto tra MasterChef e Un medico in famiglia“. E torna a criticare sia il governo che il campo largo.

Alessandro Di Battista: “Prendo pillole tutto il giorno”

Ieri 13 ottobre Alessandro Di Battista è stato nuovamente ospite di Dimartedì, il talk condotto da Giovanni Floris su La7.

“Mi sento benissimo”, ha detto l’ex deputato grillino, che ha raccontato la sua nuova normalità dopo la scoperta del tumore al cervello e l’intervento chirurgico a Cuba.

ANSA

E ha ironizzato sulle sue condizioni di salute e sulle attenzioni ricevute da familiari e amici: “Non faccio altro che prendere pasticche tutto il giorno e mangiare quello che mi cucinano”.

“Casa mia – ha aggiunto – sembra il set di un nuovo programma tv, un misto tra MasterChef e Un medico in famiglia”.

Di Battista attacca il campo largo: “Spettacolo indecoroso”

Passando ai temi della politica, Alessandro Di Battista ha poi attaccato sia il governo e la maggioranza che l’opposizione.

L’ex M5S ha criticato il campo largo, parlando di uno “spettacolo indecoroso” riguardo al dibattito tra le forze del centrosinistra sulle mosse da fare in vista delle prossime elezioni.

“Il mondo brucia e questi parlano neanche delle primarie, ma se farle o meno e le regole”.

Il centrosinistra “litiga su tutto”, ha detto Di Battista, ma lo stesso fa il centrodestra, perché “non hanno una lira”, “buttano soldi in armi” e in “opere inutili” come il ponte sullo Stretto.

“Non sanno che fare” e quindi litigano, “scoppierà un casino”.

“Meloni parla come Monti”

“Di Battista ha poi attaccato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sull’economia “parla come parlava Monti“.

“La premier “prometteva ‘la pacchia è finita’, invece parla come una burocrate di Bruxelles”, parlando di “conti in ordine”.