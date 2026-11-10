Alessandro Di Battista provoca Giorgia Meloni, "mi ricorda la parabola di Renzi, ha unito tutti contro di lei"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Alessandro Di Battista prova a stuzzicare Giorgia Meloni, prevedendo per lei una traiettoria ormai discendente, come successo a Matteo Renzi. L’ex deputato del M5S ha avanzato il paragone tra la premier e il leader di Italia Viva intervenendo in Tv a Di Martedì. “A me sembra una parabola molto simile” ha affermato

Le proteste contro Giorgia Meloni

Ospite nell’ultima puntata della trasmissione di La7 di Giovanni Floris, Di Battista ha detto la sua sullo scenario delle proteste in Italia, gli scioperi unitari promossi dai sindacati contro il carovita e la legge di bilancio, oltre agli attriti tra industriali e la polizia scesa in piazza.

“È arrivata la realtà, è arrivata la crisi” è il commento del fondatore e vicepresidente dell’associazione Schierarsi, ricordando anche le agitazioni dei medici e degli infermieri tra le categorie pronte a manifestare contro il governo.

Il paragone con Matteo Renzi

Secondo l’opinione dell’ex deputato, infatti Giorgia Meloni “ha unito tutti quanti contro di lei e contro il suo governo”.

“Io guardo la Meloni e penso a Renzi: partito Renzi con la bicicletta, aboliamo l’auto blu e tutte quelle buffonate che diceva, per tentare di arginare l’avanzata del Movimento 5 stelle, è finito per diventare l’emblema dell’arroganza” ha sostenuto l’ex esponente di punta del M5S, ricordando il declino della traiettoria politica del leader di Italia Viva dopo la sconfitta al referendum costituzionale, quando era anche lui presidente del consiglio.

Il commento di Alessandro Di Battista

Per Alessandro Di Battista per lei Giorgia Meloni sarebbe “difficile uscirne, perché non hanno una lira, perché ha scommesso su Trump e ha perso, perché in politica estera ha obbedito a Washington e Bruxelles e sta perdendo dovunque, perché poi Giovanni è arrivata proprio la crisi, le persone non ce la fanno più”, ha sottolineato rispondendo alla domanda del conduttore.

“Io dico sempre, andate a fare la spesa, provate a fare la spesa il giorno che i supermercati applicano il 20% di sconto – ha sottolineato infine l’ex parlamentare – Sembra l’assalto alla dirigenza, sono persone che si portano via 60 bottiglie passate di pomodoro che quel giorno costa poco cioè le persone ormai ragionano così, risparmiamo questi 6-7 euro di passate di pomodoro nei prossimi 3 mesi perché le persone non ce la fanno“.