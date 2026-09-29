Alessandro Di Battista pubblica la foto dei "medici cubani che mi hanno salvato la vita"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alessandro Di Battista ha pubblicato una immagine con alcuni dottori che lo hanno curato quando è stato portato in ospedale in gravissime condizioni a Cuba. “Vi lascio qui sotto una foto con alcuni dei medici cubani che mi hanno salvato la vita”, ha scritto.

Di Battista sulla sanità cubana

In un articolo su Substack, il politico ha ricordato che “la sanità cubana è un’eccellenza e io non dimenticherò mai tutto quello che Cuba ha fatto per me”.

“Ero partito per L’Avana proprio per raccontare le conseguenze del blocco statunitense”, ha scritto ancora.

ANSA

“Gli USA continuano a comportarsi come dei mafiosi e a strangolare il popolo cubano. La situazione a L’Avana è drammatica. In Italia ci mostrano le immagini delle città cubane piene di spazzatura, senza spiegare di chi sia la responsabilità delle condizioni in cui vivono i cubani. Ma si sa: in una colonia statunitense, guai a denunciare i crimini degli Stati Uniti“, ha spiegato.

Di Battista ha sottolineato come a Cuba “ci sono ospedali senz’acqua, non c’è carburante per far muovere le ambulanze, le strade sono vuote e di sera completamente al buio”.

Di Battista sui medici cubani

Il politico ha sottolineato come i cubani continuino a resistere.

Poi ha aggiunto il racconto di un0esperienza più personale. “Dalla stanza al diciannovesimo piano dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, ho vissuto sulla mia pelle l’umanità dei medici cubani. Non dimenticherò mai il loro affetto e la loro professionalità”, si legge nell’articolo.

“E sono stati proprio i medici cubani – ha continuato Di Battista – a raccontarmi che moltissimi dei medici palestinesi sterminati dai terroristi israeliani si sono formati proprio a Cuba”.

Di Battista ospite a DiMartedì

Sui social Alessandro Di Battista ha dato appuntamento a chi lo segue in Tv a DiMartedì su La7.

“Ho molte cose da dirvi“, ha scritto in un post su Instagram.

Proprio al programma di Giovanni Floris, la scorsa settimana aveva inviato un messaggio in video ringraziando il conduttore per lo spazio e la libertà d’espressione che gli ha sempre concesso e annunciando di stare meglio e di voler tornare come ospite al più presto.