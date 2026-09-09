Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, come sta l'ex M5S: "Affronta nel modo migliore il post intervento"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è un nuovo bollettino ufficiale sulle condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ancora ricoverato a Cuba dopo il malore accusato venerdì 28 agosto e l’operazione chirurgica d’urgenza a cui è stato sottoposto a inizio settembre, poco prima del ritorno programmato in Italia. In un post, l’associazione Schierarsi ha fatto sapere che Di Battista “sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento”.

Come sta Alessandro Di Battista

La nota sullo stato di salute di Alessandro Di Battista è stata pubblicata nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 settembre sui canali social dell’Associazione Schierarsi, l’associazione culturale fondata nel 2022, di cui l’ex deputato M5S è vice presidente.

Nel post si legge: “Alessandro è stato operato a L’Avana dai medici cubani. Desideriamo ringraziarli con tutto il cuore per lo straordinario lavoro svolto, per la professionalità e per la dedizione con cui hanno affrontato una situazione estremamente delicata, confermando ancora una volta l’eccellenza della sanità cubana”.

Dopo ulteriori ringraziamenti ai medici e alle autorità italiane e cubane, l’Associazione Schierarsi ha fatto sapere che “Alessandro non vede l’ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento“.

L’associazione ha poi tenuto a ribadire “la necessità di mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni” sulle condizioni di salute di Di Battista.

Di Battista e l’intervento chirurgico d’urgenza

Dopo il malore accusato a Cuba, la cui natura non è stata ufficialmente precisata, lo stesso Alessandro Di Battista aveva annunciato che la sua partenza per far rientro in Italia era programmata per venerdì 4 settembre, in aeroambulanza (i cui costi sarebbero stati pagati da una compagnia assicurativa).

“Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili“, aveva scritto l’ex deputato M5S.

Poco prima della partenza, però, Di Battista è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Anche in quell’occasione, era stata l’Associazione Schierarsi a diffondere una nota ufficiale: “Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti”.

Perché Alessandro Di Battista è a Cuba

Nel momento in cui ha accusato il malore, Alessandro Di Battista si trovava a Cuba per motivi di lavoro.

Negli ultimi anni, infatti, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle è tornato a dedicarsi all’attività giornalistica, realizzando inchieste e reportage.

Come confermato da Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it, ad agosto Alessandro Di Battista era a Cuba per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TvLoft dal titolo “La polvere del mondo”.