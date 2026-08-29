Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, ha ripreso conoscenza dopo il grave malore: ha parlato con i medici

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si apprende che Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza. Sarebbe stato trasferito in un altro ospedale dopo il primo ricovero a Cuba, a Santa Clara. Si trova ora all’ospedale de L’Avana e avrebbe già parlato con i medici. Per le difficoltà di contatto si era temuto il peggio, soprattutto per le gravi condizioni in cui versava. Ora sarebbe uscito dal coma, ma si attendono ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico. L’origine del malore resta ignota.

Alessandro Di Battista è uscito dal coma

Il Fatto Quotidiano ha aggiornato le notizie in merito ad Alessandro Di Battista. L’ex esponente del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba, dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore.

Si apprende che nel pomeriggio, dopo alcune ore in cui è stato privo di sensi — si è parlato di coma, ma resta da confermare — avrebbe ripreso conoscenza. Dovrebbe aver già parlato con i medici ed essere in fase di trasferimento in un’altra struttura a L’Avana.

La fonte riportata da Il Fatto Quotidiano fa riferimento a “fonti parlamentari”. Potrebbero essere sia persone vicine a Di Battista, con le quali lo stesso ha scambiato dei messaggi dopo la ripresa di conoscenza, sia fonti ufficiali, dato l’interesse del Ministero degli Esteri che è in contatto con l’ambasciata d’Italia a Cuba.