Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, il mal di testa e il malore: le prime parole dopo il risveglio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ore d’ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a Cuba in gravi condizioni dopo essere stato colto da un malore. Secondo quanto emerso, da giorni l’ex deputato M5S lamentava un forte mal di testa, poi venerdì sera il malore, forse un ictus, e la perdita di conoscenza. Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Santa Clara, si è poi risvegliato, quindi il trasferimento in una struttura più attrezzata all’Avana. Di Battista è lucido e parla con i medici e ha anche postato sui social le sue prime parole dopo il malore, ma le sue condizioni restano serie. Nei prossimi giorni, se le condizioni lo consentiranno, potrebbe rientrare in Italia con un volo sanitario.

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, come sta

Alessandro Di Battista è ricoverato all’ospedale Hermanos Almeijeras dell’Avana, a Cuba, dopo il grave malore accusato nella serata di venerdì 28 agosto.

Dopo aver perso conoscenza, l’ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle, 48 anni, sarebbe ora lucido e avrebbe anche risposto alle domande dei medici.

ANSA

Le sue condizioni restano però gravi e serie, in queste ore viene sottoposto a una serie di accertamenti.

Il mal di testa e l’ictus

Di Battista si trovava a Cuba per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. Da quanto emerso, tutto sarebbe iniziato con un forte mal di testa che il giornalista e scrittore aveva da giorni.

Poi venerdì sera il malore, forse un ictus, e la perdita di conoscenza mentre si trovava a Santa Clara, città simbolo della rivoluzione cubana.

L’ex deputato è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, poi dopo il risveglio è stato trasferito all’Avana in una delle migliori strutture sanitarie dell’isola, dopo un viaggio di quattro ore in ambulanza.

Al momento non è ancora chiaro l’origine del malore. La moglie Sahra Lahouasnia è partita da Roma per raggiungerlo.

Il primo commento sui social dopo il malore

Di Battista ha intanto postato un commento sui social, le sue prime, brevi parole dopo il malore e il ricovero.

“Ce la metterò tutta per tornare presto”, ha scritto sotto un post di auguri su Instagram.

Il rientro in Italia

A seguire il caso l’ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino. “Il ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il governo si è già attivato per il possibile rientro di Di Battista in Italia predisponendo tutto il necessario per un volo sanitario.

Ma è ancora presto per dire se e quando questo potrà avvenire. Per il rimpatrio servirà il via libera dei medici, in base alle condizioni cliniche.

Il trasferimento in aereo è possibile solo se il paziente è stabile e il viaggio non rappresenta un rischio per lui.