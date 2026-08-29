Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba "in gravi condizioni", la nota del M5S: "Grande apprensione"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata venerdì 28 agosto in un ospedale di Cuba. Sarebbe giunto in ospedale “in gravi condizioni di salute”. Di Battista, che è stato deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018, ha 48 anni, compiuti lo scorso 4 agosto. Il Movimento 5 Stelle: “Grande apprensione”.

Cosa si sa sul ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Alessandro Di Battista sarebbe arrivato in ospedale nella serata di venerdì 28 agosto “in gravi condizioni di salute”.

In ospedale si è poi deciso per il ricovero. Non si hanno, al momento, ulteriori informazioni sullo stato di salute di Di Battista, che lo scorso 4 agosto ha compiuto 48 anni.

L’ultimo messaggio social di Alessandro Di Battista

L’ultimo messaggio social di Alessandro Di Battista è una Storia con un filmato da Gaza condivisa su Instagram nella serata di venerdì 28 agosto.

Alessandro Di Battista e il Sudamerica: il legame speciale

Alessandro Di Battista, che è stato deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018 e che poi aveva scelto di non ricandidarsi in Parlamento, conosce molto bene il Sudamerica.

Lì ha viaggiato in diverse occasioni, visitando vari paesi, dal Messico al Guatemala, passando per Belize ed Ecuador.

Proprio in Guatemala, nel 2005, prima di impegnarsi politicamente con il Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista aveva vissuto per circa un anno, lavorando ad alcuni progetti di cooperazione internazionale.

La nota del Movimento 5 Stelle

In una nota, il Movimento 5 Stelle ha così commentato la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista: “La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione“.

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