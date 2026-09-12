Alessandro Di Battista rientrato in Italia dopo il lungo volo da Cuba, è ricoverato al Gemelli di Roma

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È atterrato nella mattinata di oggi, 12 settembre, all’aeroporto di Ciampino l’aereo che ha riportato in Italia Alessandro Di Battista. L’aeroambulanza partita ieri da Cuba ha fatto più tappe, l’ultima in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Ad attenderlo un’ambulanza, l’ex parlamentare pentastellato è stato trasportato al Policlinico Gemelli.

Alessandro Di Battista rientrato in Italia

È tornato in Italia Alessandro Di Battista. L’aeroambulanza con a bordo l’ex deputato è atterrato poco dopo le 7 di oggi, sabato 12 settembre, all’aeroporto romano di Ciampino.

Partito nella serata di ieri da Cuba, il volo ha fatto diversi scali, l’ultimo in Lussemburgo, prima di arrivare a Roma.

ANSA

L’ex parlamentare ricoverato al Gemelli

Ad attendere l’arrivo di Di Battista allo scalo romano un’ambulanza, che ha provveduto a trasportarlo al Policlinico Gemelli, dove sarà ricoverato.

Due specialisti dell’ospedale romano – un neurochirurgo e un rianimatore – lo avevano raggiunto a Cuba nei giorni scorsi per fornire assistenza ai medici cubani.

Il protocollo di sicurezza per il rientro

Il viaggio che ha riportato Di Battista in Italia è durato circa 12 ore ed è stato organizzato autonomamente da un’assicurazione che il 48enne aveva stipulato prima di partire per Cuba.

Il rientro prevedeva un protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni cliniche: volo a bassa quota e diversi scali.

Il ricovero e l’operazione a Cuba

Alessandro Di Battista era ricoverato da giorni in ospedale a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano.

Il 28 agosto era stato ricoverato all’ospedale di Santa Clara dopo aver accusato forti dolori alla testa e un malore. Era stato quindi trasferito all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, una delle migliori strutture sanitarie dell’isola.

Un primo volo di rientro in Italia era stato organizzato per il 4 settembre, ma le condizioni di Di Battista erano peggiorate, inducendo i medici a operarlo d’urgenza.

L’intervento era riuscito e le sue condizioni sono via via migliorate, rendendo possibile il rientro in Italia.