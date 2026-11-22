Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Alle elezioni politiche che si terranno il prossimo anno potrebbe correre un nuovo partito guidato da Alessandro Di Battista. Al momento è solo un’ipotesi ma all’interno di Schierarsi, l’associazione fondata dall’ex parlamentare M5S, i lavori preparatori per la discesa in campo sono iniziati da tempo. L’eventuale candidatura di Di Battista ha già raccolto il sostegno di Rula Jebreal e Andrea Scanzi, ci sono però diversi nodi da sciogliere, a partire dalle regole più stringenti della nuova legge elettorale.

Alessandro Di Battista candidato alle prossime politiche?

Dopo l’esperienza maturata con il Movimento Cinque Stelle, Alessandro Di Battista potrebbe tornare in campo alle prossime elezioni politiche, alla guida di un nuovo partito alternativo al M5S di Conte. Le voci in tal senso si rincorrono da settimane.

Come riportato dal Corriere della Sera, l’associazione Schierarsi, co-fondata da Di Battista, starebbe valutando la possibilità di scendere in campo alle Politiche 2027, i lavori preparatori verso la candidatura vanno avanti da tempo. Ci sono indiscrezioni anche su un dialogo aperto con Potere al Popolo, che punterebbe a creare una lista alle prossime elezioni con le varie forze extra parlamentari a sinistra del Campo largo.

ANSA

Di Battista sostenuto da Rula Jebreal e Andrea Scanzi

A sostegno dell’eventuale candidatura di Di Battista si sono già esposti Rula Jebreal e Andrea Scanzi. “Se lui decide di farlo, ha tutto il mio sostegno”, ha detto la giornalista e scrittrice durante una diretta social di Schierarsi, come riportato dal quotidiano Libero.

Jebreal sarebbe pronta a fare campagna elettorale a favore di Di Battista, come lei ha manifestato il suo sostegno anche Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano.

Cosa dicono i sondaggi

Ci sono già diversi sondaggi che stimano quanto potrebbe valere un nuovo soggetto politico guidato da Alessandro Di Battista. Un’indagine Ipsos riportata dal Fatto Quotidiano dà attorno al 3,2% una lista dell’ex M5S, con un potenziale complessivo che sfiora il 13%. Mentre un sondaggio di Only Numbers per Porta a Porta stima il nuovo partito al 2,2%.

Resta da vedere quanti voti l’eventuale nuovo partito potrebbe sottrarre al Campo largo, secondo diversi esperti Di Battista pescherebbe soprattutto dal grande bacino degli astenuti.

I nodi da sciogliere

Ci sono però diversi dubbi e nodi da sciogliere. A partire dalla nuova legge elettorale varata dalla maggioranza di centrodestra, che ha alzato il numero di firme da raccogliere necessarie per le nuove formazioni politiche.

Ma soprattutto c’è la volontà di Alessandro Di Battista, che non avrebbe ancora deciso se scendere in campo. Reduce dall’intervento chirurgico a Cuba per la rimozione di un tumore, nei mesi scorsi l’ex parlamentare aveva detto che in questo momento le sue priorità sono la famiglia e la salute. Ma la tentazione di tornare a fare politica a tempo pieno è forte.