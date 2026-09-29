Alessandro Di Battista svela la diagnosi del tumore dopo il malore a Cuba: "Ora spero che le cure funzionino"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alessandro Di Battista è tornato a parlare dopo i problemi di salute subiti durante la sua permanenza a Cuba. L’ex parlamentare ha rivelato a “DiMartedì” su La7 l’origine del malore che lo ha colpito, chiarendo di aver avuto un edema cerebrale come conseguenza di un tumore. “Mi sento sempre meglio, ho ricevuto un’operazione chirurgica raffinatissima. Asportato quasi tutto, spero che le cure funzionino”.

Alessandro Di Battista e il tumore

Il ricovero a Cuba, l’intervento chirurgico delicatissimo, la scoperta di avere il cancro. Ospite di Giovanni Floris a “DiMartedì”, Alessandro Di Battista ha raccontato per la prima volta in tv le difficoltà affrontate nelle ultime settimane, soffermandosi sulle cure ricevute nell’isola caraibica e sulla scelta di rientrare in Italia con un volo sanitario.

Di Battista ha spiegato di essere partito per Cuba per realizzare alcuni reportage destinati al Fatto Quotidiano e a TV Loft. Durante il soggiorno ha iniziato ad avere problemi di salute e gli accertamenti hanno individuato un tumore che aveva provocato un edema cerebrale.

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“Mi hanno asportato quasi tutto il tumore e adesso farò le cure, sperando che funzionino” ha rivelato, respingendo inoltre la retorica del “guerriero” che combatte contro la malattia. “Devo fare le cure, devo condurre una vita il più sana possibile, devo avere un atteggiamento positivo, ma questo fa parte del mio carattere da sempre. Quelli che non devono mollare sono i dottori, più che il sottoscritto”.

L’operazione delicata a Cuba e le condizioni dell’ospedale

L’ex parlamentare ha elogiato il neurochirurgo che a suo dire avrebbe eseguito un intervento complesso nonostante la disponibilità limitata di tecnologie e risorse. “Mi hanno fatto a Cuba un’operazione raffinatissima, il neurochirurgo Marlon Ortiz mi ha operato a sangue freddo, mi hanno operato con tecnologie che qui si utilizzavano trent’anni fa, eppure questo neurochirurgo mi ha salvato la vita”.

Di Battista ha raccontato anche di avere ricevuto dal medico un messaggio sulle difficoltà incontrate dall’ospedale, legate soprattutto alla mancanza di energia elettrica e acqua.

La polemica sul volo sanitario

Floris ha ricordato anche la discussione nata durante l’estate sulla possibilità di riportare Di Battista in Italia. L’ex parlamentare ha respinto le polemiche sul presunto utilizzo di un volo di Stato, spiegando di essere rientrato con un volo sanitario coperto dalla propria assicurazione, definendo ingiuste le discussioni nate mentre si trovava in condizioni molto gravi.

“Io stavo, credimi, combattendo tra la vita e la morte” ha affermato. Ha quindi ricordato il comportamento di Giorgia Meloni, che lo avrebbe contattato durante la permanenza a Cuba. Secondo Di Battista, la presidente del Consiglio gli avrebbe espresso solidarietà e invitato a non dare peso alle polemiche sul trasferimento sanitario.

Il giudizio sul governo Meloni

L’ex esponente del Movimento 5 Stelle ha poi espresso una valutazione fortemente critica dell’operato dell’esecutivo. “Un governo lungo non è per forza sinonimo di buon governo” ha affermato, citando temi quali immigrazione, sostegno alla classe media, natalità e sicurezza.

Ha inoltre contestato le politiche sulla sicurezza e ha sostenuto che il governo utilizzi alcuni temi molto visibili per spostare l’attenzione dell’opinione pubblica. Tra gli esempi citati, il dibattito sul burqa nelle scuole.

Il fenomeno Vannacci

Nel corso dell’intervista si è parlato anche di Roberto Vannacci e della sua presenza nel dibattito politico italiano. Di Battista ha sostenuto che l’attenzione mediatica contribuisca alla crescita del personaggio, perché ogni sua dichiarazione viene ripresa e sottoposta al commento degli altri esponenti politici.

“La demonizzazione costante non fa altro che favorirlo” ha ammonito. “È un fenomeno mediatico e non politico, creato anche da grandi giornali”.

Israele, Gaza e la guerra in Medio Oriente

Ampio spazio è stato dedicato anche alla politica internazionale. Floris ha chiesto a Di Battista un commento sulla posizione di Benjamin Netanyahu e sul suo intervento alle Nazioni Unite. L’ex parlamentare ha criticato duramente la politica dell’Unione Europea nei confronti di Israele, confrontandola con le sanzioni adottate contro la Russia: “21 pacchetti di sanzioni alla Russia, zero confronti ad Israele”.

Un altro passaggio dell’intervista ha riguardato il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo l’ex parlamentare, gli Usa avrebbero seguito una strategia dettata in larga parte dalle esigenze politiche di Netanyahu, entrando in un conflitto contrario agli interessi americani.

Meloni, Trump e il costo della vita

Parlando del governo italiano e dei rapporti internazionali, Di Battista ha criticato anche la politica estera di Giorgia Meloni e il suo rapporto con Donald Trump. La sua accusa è che il governo avrebbe privilegiato la necessità di mantenere determinati equilibri politici rispetto a ciò che, secondo lui, sarebbe l’interesse economico degli italiani.

“La gente non ce la fa a fare il pieno” ha sintetizzato. D’altra parte, l’alternativa del campo largo sarebbe ancora debole: il punto centrale della sua critica riguarda l’Ucraina, sulla quale il Partito Democratico avrebbe “la stessa posizione di Meloni” e quindi non sarebbe in grado di battere l’attuale formazione.

Di Battista si candiderà alle prossime elezioni?

La domanda finale è stata dedicata al futuro politico di Alessandro Di Battista. Alla domanda diretta di Floris sulla possibilità di una candidatura alle prossime elezioni, l’ex pentastellato non ha escluso definitivamente questa eventualità, ma ha spiegato che oggi la sua priorità è la salute.

Dalle sue parole, si evince il percorso con l’associazione Schierarsi, costruito nell’ottica di accreditarsi in vista dell’appuntamento del 2027. Tuttavia, gli imprevedibili problemi di salute lo hanno costretto a spostare in avanti i programmi. “Ora giustamente devo pensare ad altro. Però quello che dobbiamo fare con questa associazione formata da migliaia di iscritti e migliaia di giovani è continuare a farla crescere non precludendo nessuna strada”.