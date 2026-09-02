Alessandro Di Battista tornerà in Italia il 4 settembre, l'annuncio: "Sto meglio, parto con l'aeroambulanza"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il ritorno in Italia di Alessandro Di Battista, dopo il malore accusato a Cuba, è previsto nella giornata di venerdì 4 settembre. Lo ha annunciato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle in un lungo post in cui ha riferito di stare “meglio”. Di Battista, dopo le polemiche di questi giorni, ha tenuto a specificare che i costi dell’aeroambulanza saranno coperti dalla compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza prima della partenza.

Come sta Alessandro Di Battista dopo il malore a Cuba

Dopo il grande spavento per il malore accusato a Cuba, Alessandro Di Battista sta meglio. Lo ha reso noto lui stesso, in un post pubblicato sui suoi canali social nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre.

“Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili” ha scritto l’attivista politico e reporter, che ha poi aggiunto: “Sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto”.

Alessandro Di Battista ha poi ringraziato i medici cubani, che “sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali”.

Nel post si legge ancora: “Grazie a tutti per l’affetto, superiore a quello che mi sarei mai immaginato”.

L’annuncio di Alessandro Di Battista sul ritorno in italia

Nel suo post, Alessandro Di Battista ha annunciato che partirà da Cuba per far ritorno in Italia venerdì 4 settembre in aeroambulanza.

Nelle ore immediatamente successive alla notizia del malore accusato da Alessandro Di Battista a Cuba, una volta superato il grande spavento per le sue condizioni di salute, era scoppiata una polemica sul volo di Stato con cui si ipotizzava potesse far rientro in Italia.

Di Battista ha reso noto che i costi del viaggio in aeroambulanza “verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza”.

Il messaggio di Alessandro Di Battista per la Palestina

Alessandro Di Battista, attivista politico e reporter dopo la sua esperienza da deputato del Movimento 5 Stelle, ha concluso il post con un messaggio per “denunciare l’Olocausto palestinese“.

Le sue parole: “Ne approfitto per raccontarvi quello che mi dicono negli ospedali a Cuba, ovvero che molti dei medici e degli infermieri palestinesi uccisi in Palestina negli ultimi tre anni avevano studiato e si erano formati qui”.