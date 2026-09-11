Alessandro Di Battista verso il rientro oggi in Italia, come sta dopo l'operazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Alessandro Di Battista è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, a Cuba, dopo l’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto la scorsa settimana. Se gli ultimi controlli medici saranno positivi, l’ex deputato potrà rientrare in Italia già nella giornata di oggi, 11 settembre.

Alessandro Di Battista verso il rientro in Italia

Alessandro Di Battista dovrebbe partire da Cuba per rientrare in Italia nella giornata di oggi, venerdì 11 settembre, nel pomeriggio.

Il condizionale è però d’obbligo, in quanto non ci sono ancora certezze.

ANSA

Le sue condizioni stanno migliorando dopo l’operazione chirurgica d’urgenza a cui è stato sottoposto la scorsa settimana all’Avana, ma bisognerà attendere gli ultimi controlli da parte dei medici cubani.

Se ci sarà il via libera, l’ex deputato M5S potrà prendere un volo per Roma, organizzato dalla sua assicurazione sanitaria.

Il ringraziamento ai medici cubani

Ad aggiornare nelle ultime ore sulle condizioni di Di Battista è stata l’associazione Schierarsi, di cui l’ex parlamentare è fondatore e vicepresidente.

Di Battista “si trova nel reparto di terapia intensiva del quinto piano dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras”, ha scritto l’associazione sui social.

“Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia”.

Come sta Di Battista

Alessandro Di Battista è ricoverato da fine agosto all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, a Cuba.

Era arrivato in ospedale, inizialmente a Santa Clara, a seguito di un malore accusato dopo forti mal di testa.

La scorsa settimana, dopo un peggioramento delle sue condizioni e mentre si preparava a rientrare in Italia, è stato operato d’urgenza.

Ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni sono in fase di miglioramento, il rientro in Italia sempre più vicino.