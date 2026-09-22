Alessandro Di Battista, video a DiMartedì per raccontare le sue condizioni: "Sto sempre meglio. Torno presto"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alessandro Di Battista è comparso in un video mandato in onda a DiMartedì su La7. L’ex M5S ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. “Sto sempre meglio. Torno presto”, ha detto. Camicia celeste e parole chiare, il politico è apparso in miglioramento dopo l’operazione a Cuba e il rientro in Italia.

Il messaggio video di Alessandro Di Battista

Nel video, Alessandro Di Battista ha salutato il pubblico e i telespettatori spiegando che gli “sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse un po’ presto”.

“Comunque tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba“, ha aggiunto.

L’ex M5S ha ripetuto che sfruttare gli “spazi mediatici” che gli vengono “gentilmente concessi e la libertà” che Giovanni, il conduttore di DiMartedì gli ha sempre concesso per fare denunce “fa parte della mia vita quindi raccontare quello che sta avvenendo, questo assedio medievale che sta subendo Cuba e il popolo cubano a opera degli Stati Uniti d’America”.

Di Battista ha sottolineato che “anche oggi Trump ha detto frasi da bullo indecoroso” perciò denunciare quanto sta accadendo “è qualcosa che mi va di fare ancor di più perché non è retorica, a me i medici cubani mi hanno salvato la vita”.

Come sta Di Battista

Il politico ha ripetuto più volte che tornerà presto e che si sta riprendendo in fretta.

“Io comunque mi sento meglio, mi sento più in forze, ogni giorno mi sento meglio e questa cosa è per me tanto importante”, ha affermato.

“Oggi mi sento meglio di ieri e domani sicuramente starò meglio di oggi e insomma avremo tempo di parlare di tanti argomenti che non mancano e volevo di nuovo salutare tutti voi, anche ringraziare tutta la comunità di DiMartedì perché mi avete scritto ma credo decine di migliaia di messaggi, non sto esagerando e io tutto questo affetto l’ho sentito”, ha concluso.

Cosa è successo a Di Battista

Alessandro Di Battista si trovava a Cuba per fare un reportage. Il 28 agosto è stato ricoverato a causa di un forte mal di testa a Cuba, prima a Santa Clara e poi a L’Avana.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi e un equipe di medici dell’ospedale Gemelli è volata nel Paese del Centroamerica per valutare il possibile rientro del politico in Italia.

A inizio settembre Di Battista è stato operato d’urgenza a Cuba e una settimana dopo è stato predisposto il rientro. Il 12 settembre è stato preso in carico dai medici del Gemelli, trasferito in ambulanza in ospedale dall’aeroporto di Ciampino.

Dopo un’altra settimana è stato dimesso ed è tornato a casa. Su Facebook aveva fatto sapere: “Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare”.