Alessandro Gassmann attacca Matteo Salvini "banderuola che va solo dove va il vento", il pensiero su Meloni

Alessandro Gassmann ha criticato duramente il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, definito dall’attore una “banderuola che va solo dove va il vento”. Gassmann, invece, pur sottolineando di non averla mai votata e di non avere intenzione di farlo in futuro, ha elogiato Giorgia Meloni per “l’evidente abilità nel gestire e mantenere il potere” e per il fatto di essere “veramente convinta di quello che fa”.

L’attacco di Alessandro Gassmann a Matteo Salvini

Alessandro Gassmann, ospite del podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli, ha sferrato un nuovo attacco a Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e vice presidente del Consiglio.

L’attore ha detto: “Io molto spesso tratto di cose politiche, anche se non dovrei. Se c’è uno che dice quella che per me è una stupidaggine totale, lo scrivo e lo dico. Con Salvini ho un rapporto di lunga data. Non ho grande simpatia“. Poco dopo, ha poi aggiunto: “Salvini è una banderuola che va solo unicamente dove porta il vento che gli conviene”.

Cosa ha detto Alessandro Gassmann su Giorgia Meloni

Alessandro Gassmann ha parlato anche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riservando per lei parole “al miele” nonostante le differenti opinioni politiche.

Il pensiero dell’attore: “Ebbi un incontro televisivo, anzi uno scontro abbastanza evidente, con Giorgia Meloni sul modo di porsi, di parlare e di alzare la voce in pubblico. Dopo parlammo un po’. Io non l’ho votata e non la voterò, ma penso che lei, oltre all’abilità evidente nel gestire e mantenere il potere, sia veramente convinta di quello che fa. Io non condivido in nessun modo quello che fa ma rispetto chi va in una direzione e detesto, invece, chi cambia in continuazione opinione”.

I precedenti scontri tra Gassmann e Salvini

La polemica a distanza tra Alessandro Gassmann e Matteo Salvini prosegue da anni.

Nel 2016, commentando la Brexit, l’attore pubblicò una foto del leader della Lega, scrivendo: “Anche noi, come gli inglesi, abbiamo una via chiara e sicura per uscire dall’Ue. #mancolicani“.

Salvini aveva replicato dando del “rosicone” a Gassmann e dichiarando: “Dovrei prendermela? No, ci rido sopra pensando al grande Vittorio, lui sì un grande attore. Non sempre i figli sono all’altezza dei padri”.

Nel maggio 2024 lo scontro si era acceso nuovamente. Alle parole di Gassmann “Salvini è il livello più basso che la politica possa raggiungere“, il leader leghista aveva risposto: “Poverino, se questo non mi insulta almeno una volta alla settimana, non è contento! Come mai questi attori e registi sinistri sono sempre così acidi e arrabbiati, secondo voi?”.