Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Diciassette anni di analisi e una dichiarata mania del controllo. Alessandro Genovesi non nasconde le proprie contraddizioni, nemmeno quando racconta il mestiere che gli permette di costruire mondi nei quali rifugiarsi. Con La notte delle fragole, la nuova commedia romantica con Ficarra e Picone, Vittoria Puccini e Anna Foglietta, al cinema dal 26 novembre con Medusa, il regista torna a confrontarsi con l’imprevisto, gli incontri e quella perdita di controllo che considera essenziale tanto nella vita quanto nel cinema. Un film interamente ricostruito in un teatro di posa di Cinecittà, dove anche gli ambienti apparentemente più realistici diventano parte di un universo immaginario. Dalla fotografia al teatro, dalla scrittura alla regia, Alessandro Genovesi ha attraversato linguaggi differenti senza considerarli tappe di una gavetta. Il successo delle sue commedie e l’esperienza internazionale de Il fabbricante di lacrime non hanno modificato il suo rapporto con il lavoro: continua a considerarsi un artigiano, più interessato alla ricerca estetica che alla notorietà. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Alessandro Genovesi parla della collaborazione con Ficarra e Picone, del rapporto con la figlia, delle inquietudini del presente e della necessità di superare i pregiudizi. Racconta un cinema che definisce “una stanza dei giochi”, nel quale ogni film diventa un’occasione per conoscersi. Con una convinzione: il suo lavoro migliore deve ancora arrivare.

La notte delle fragole: perché questo titolo?

“È un titolo che ci è piaciuto subito, molto evocativo e legato a un episodio del film che non posso svelare, altrimenti sarebbe uno spoiler. La notte delle fragole è una commedia romantica e il titolo ne racchiude già alcune caratteristiche. La fragola è un frutto particolare, anche dal punto di vista botanico, con quelli che comunemente chiamiamo semi sulla superficie. Trovo che abbia qualcosa di affascinante, anche se non saprei attribuirle un significato preciso. Poi c’è la notte, che porta con sé un senso di mistero. Le fragole richiamano una stagione, hanno colori riconoscibili e una forma inconfondibile. Mi sembra un titolo elegante, capace di evocare romanticismo, commedia e mistero. Registi ben più bravi di me hanno già utilizzato questo frutto nei titoli dei loro film. Penso naturalmente a Il posto delle fragole. Credo che un titolo debba suscitare curiosità e spingere il pubblico a entrare in sala. Per scoprire che cosa si nasconda davvero dietro queste fragole, bisogna vedere il film”.

Nei suoi film troviamo spesso personaggi convinti di aver sistemato la propria vita, finché un imprevisto non cambia tutto. Da quanto emerge dalla sinossi, accade anche ne La notte delle fragole. Nella vita tende a tenere tutto sotto controllo oppure è lei a introdurre l’imprevisto in quella degli altri?

“Ho diciassette anni di analisi alle spalle e, evidentemente, una mania del controllo che si riflette anche nel mio lavoro. Questo mestiere, a partire dalla scrittura, mi permette di creare un universo. Invento i personaggi, immagino gli ambienti, lavoro con la scenografia e costruisco una realtà che prima non esisteva. Un mondo sul quale, almeno in teoria, posso esercitare un certo controllo, essendo il regista. In realtà, non ci riesco nemmeno quando faccio un film. Sul set ci sono gli attori, lo scenografo, il direttore della fotografia e tutti i collaboratori che contribuiscono alla sua realizzazione. Ed è proprio questa la bellezza del mestiere: a un certo punto il controllo viene meno e si comincia a suonare insieme agli altri. Fare il regista è un po’ come dirigere un’orchestra. C’è una figura che tutti seguono, ma ciascuno porta la propria sensibilità. Nasce così un caos ordinato e creativo che, alla fine, genera l’opera d’arte. Nella vita accade lo stesso. Ho una figlia, una famiglia, degli amici. Il bisogno di controllare tutto è un aspetto del mio carattere sul quale, ahimè, cerco ancora di lavorare”.

Eppure sembra che proprio la perdita del controllo sia una delle esperienze che la interessano maggiormente.

“Il piacere autentico arriva quando si perde il controllo, perché è in quel momento che si incontra davvero l’altro. La vita è fatta di incontri, della possibilità di mettere in discussione le proprie certezze. Magari vuole tagliare una zucchina o una carota in un certo modo per preparare un piatto, poi interviene un imprevisto e finisce per farlo diversamente. E magari scopre che il risultato è persino migliore. Gli incontri possono migliorarci la vita. Naturalmente dipende dalle persone che incontriamo. Per questo credo che l’unico controllo davvero importante sia capire chi abbiamo intorno e scegliere chi desideriamo avere accanto. È qui che entra in gioco la sensibilità. E penso di averne un po’”.

US: Emanuela Bruschi / Giusina Battaglia

A proposito di incontri, vorrei soffermarmi su quello con Ficarra e Picone. Dopo diversi film di cui avevano curato anche la regia, hanno scelto di affidarsi a lei. Come avete trovato un equilibrio tra la loro identità artistica e il suo modo di fare cinema?

“È stato un incontro, appunto. Mi hanno chiamato, ho accettato e siamo partiti da lì. Avevano un’idea da sviluppare attraverso la scrittura, con tempi piuttosto ristretti. Mentre lavoravamo alla sceneggiatura, dovevo già cominciare a preparare il film e a costruirne l’universo. Ficarra e Picone sono quasi delle maschere. Naturalmente sono due persone e due attori che interpretano dei ruoli, ma questi ultimi coincidono molto con le loro identità artistiche. La sfida era inserirli in un contesto che, per una volta, avesse caratteristiche estremamente realistiche. La storia presenta aspetti concreti, autentici. Non volevamo che la commedia diventasse una farsa: doveva mantenere un’impronta naturalistica. Da questa esigenza è nata l’idea di costruire un intero mondo”.

Come ha tradotto questa idea nella messa in scena?

“Abbiamo ricostruito tutto il film all’interno di un teatro di posa di Cinecittà. La casa, gli esterni, ogni ambiente che si vede sullo schermo è stato realizzato lì. Abbiamo lavorato in maniera iperrealistica. Quando vedrà il film, le sembrerà tutto vero. Eppure quell’universo, apparentemente così autentico, è una scatola magica, quasi un carillon. È un tipo di realismo che ritroviamo, per esempio, nei film di Hitchcock o di Wes Anderson. Si osserva una realtà apparentemente credibile, ma si percepisce anche una dimensione quasi magica, leggermente straniante. A quel punto ho capito che il linguaggio poteva funzionare. In quell’ambiente, le maschere di Ficarra e Picone potevano trasformarsi in personaggi realistici e recitare accanto a due attrici come Vittoria Puccini e Anna Foglietta, che portano invece un naturalismo differente. Così tutto ha cominciato a diventare organico. È lì che si è verificato l’incontro tra il mio mondo e il loro”.

Quanto era importante conservare l’identità artistica di Ficarra e Picone all’interno della sua regia?

“Era fondamentale. C’è la mia regia, ma è un film con loro e, inevitabilmente, anche un film loro. Lo abbiamo scritto insieme e dovevamo fare in modo che il pubblico potesse riconoscerli. Per me il cinema funziona così: quando si spengono le luci e si accende il proiettore, si entra in una realtà che prima non esisteva, nata dalla creatività del regista, degli sceneggiatori e degli attori. Ho creato quella casa insieme agli scenografi, al direttore della fotografia, ai costumisti e a tutti gli altri collaboratori. All’interno di quell’universo, Ficarra e Picone potevano essere contemporaneamente le loro maschere e personaggi autentici. La notte delle fragole è leggermente diverso dai loro film precedenti”.

Che cosa sta cercando Alessandro Genovesi attraverso il suo cinema?

“Sto imparando. È la prima risposta che mi viene in mente ed è anche il motivo per cui continuo a divertirmi facendo questo lavoro, senza annoiarmi. Non so nemmeno se esista un mio cinema. Sicuramente ci sono gli elementi di cui abbiamo parlato. Non sono felicissimo nel mondo reale. Della realtà non mi piace praticamente niente e, infatti, cerco ogni volta di crearne una leggermente diversa, che mi appartenga. Quando posso girare un intero film in un teatro di posa, come mi è già capitato altre volte, sono felicissimo. Entro in un hangar vuoto ed è come trovarmi davanti a una tela bianca, sulla quale posso cominciare a costruire un universo. Per me il cinema è una stanza dei giochi. Ma è anche un modo per conoscermi, per guardarmi dentro attraverso le persone, le esperienze e le storie che racconto. Prima facevo l’attore e ogni tanto continuo a recitare, anche se in ruoli piccolissimi. Con la scrittura e la regia, però, ho la possibilità di attraversare tutti i personaggi. Quando scrivo, in qualche modo, sono ciascuno di loro, prima che vengano interpretati dagli attori. Lo stesso vale per gli ambienti. Presto molta attenzione alle scenografie, ai costumi, alla fotografia e a ogni elemento che contribuisce a dare forma al film”.

Per lei, quindi, ogni film rappresenta anche un’esperienza personale, che va oltre il semplice lavoro?

“Ogni film è davvero un’esperienza. Entro in un mondo, ci vivo dentro e, quando l’opera esce e viene consegnata al pubblico, è come se quella fase della mia vita si concludesse. Poi, grazie a Dio, ne comincia un’altra. Speriamo che continui così, almeno finché non si accorgono di qualcosa e continuano a farmeli fare!”.

Quando dice ‘finché non se ne accorgono’, sembra quasi evocare la sindrome dell’impostore.

“Ma no, è una battuta! Evidentemente, se continuano ad affidarmi dei film, significa che c’è anche un riscontro positivo. Resta il fatto che considero ogni progetto soprattutto un’esperienza. Sono grato di poter fare questo mestiere anziché un altro. Tantissime persone lavorano semplicemente per guadagnare il denaro necessario a vivere. Per me, invece, è il lavoro stesso a diventare vita. Il denaro e tutto il resto passano in secondo piano, perché quello che conta è partecipare all’esperienza”.

Eppure il suo percorso è segnato da film che hanno incontrato il favore del pubblico. Che rapporto ha con il successo? Quanto conta nella percezione di sé e del suo lavoro?

“Sinceramente, non lo percepisco. Non è una domanda che mi pongo. Non mi considero una persona di successo e penso sempre che il mio film migliore debba ancora arrivare. Affronto ogni progetto quasi come un artigiano. Mi viene affidato un lavoro e cerco di portarlo a termine nel miglior modo possibile. Naturalmente si tratta di progetti artistici, nei quali devo mettere la creatività, il talento, l’esperienza, il vissuto e anche i dubbi. Perché il dubbio mi accompagna sempre e ogni volta imparo qualcosa. Tutto quello che ruota intorno al lavoro mi interessa relativamente. Non inseguo la fama, anzi, cerco di evitarla il più possibile. Non sono una persona che desidera mettersi in mostra. Provo anche un certo imbarazzo nel rapporto con i miei film, perché non sempre coincidono con quello che sono. Poi, però, vedo che il pubblico li ama. Hanno successo al cinema e continuano a essere apprezzati anche in televisione e sulle piattaforme. Ho gusti e una cultura cinematografica in parte diversi rispetto alle opere che realizzo, ma su questo ho fatto pace con me stesso. Riconosco che, anche in quei film, c’è una parte di me”.

Qual è l’aspetto della sua identità artistica che ritrova maggiormente nelle opere che dirige?

“L’artigianalità, l’attenzione per il lavoro e soprattutto l’estetica. Per me l’estetica conta moltissimo. Proprio perché realizzo commedie, quindi film destinati potenzialmente a un pubblico molto ampio, ritengo importante offrire opere che abbiano anche un valore estetico. Un film deve avere una qualità nell’immagine, nella musica, nella costruzione cinematografica. Non deve esserci mai sciatteria. È un’opportunità che mi viene concessa e che va rispettata”.

Se torna con la memoria al ragazzo che era prima di arrivare al cinema, come considera oggi le esperienze che hanno preceduto la regia, dalla fotografia al teatro?

“È una stratificazione di esperienze. Spesso mi dicono che tutto quello che ho fatto prima del cinema sia stato una gavetta. Non la considero affatto così. Ho lavorato in teatro, nella fotografia e in altri ambiti, realizzando opere che, secondo me, sono persino superiori, anche più belle, rispetto ad alcune di quelle che ho fatto successivamente per il cinema. Quando facevo teatro, la mia vita era quella. Le tournée, i personaggi, gli spettacoli. Ne avrò fatti una sessantina. Ho imparato a memoria un’infinità di testi di Shakespeare, Goldoni, Molière, Ionesco, Beckett e molti altri. Sono esperienze che si accumulano e contribuiscono a costruire un bagaglio sempre più ricco, permettendo di raccontare le storie con maggiore solidità, sia nella scrittura sia nella messa in scena. Poi la vita prende determinate direzioni. Mi è capitato di diventare un regista di commedie, anche se ho realizzato anche film di altro genere, ed è stata una fortuna. Sono contentissimo di averlo fatto, perché le persone incontrate mi hanno migliorato la vita. Pensi se avessi girato soltanto film drammatici. Probabilmente sarei ancora più depresso di quanto già non sia: invece andare sul set con il compito di realizzare un film che possa anche far ridere porta una certa positività nelle giornate. E sul set trascorro parecchio tempo. Salvo, Valentino e tutti gli altri attori con cui ho lavorato hanno contribuito davvero a rendere migliore la mia vita. Poi chissà che cosa succederà. Sono un po’ più avanti della metà del cammino della nostra vita, ma spero ci sia ancora parecchia strada da percorrere”.

Quanto interviene personalmente nella costruzione visiva di un film?

“Sono un regista molto attento a ciascuno di questi aspetti. Lavoro naturalmente con il direttore della fotografia, ma partecipo anche alla scelta delle ottiche. Gli obiettivi hanno per me un’importanza fondamentale, non soltanto durante le riprese, ma già nella preparazione del film. Si decide quale macchina da presa utilizzare, quale formato adottare. Intervengo in maniera significativa anche nella scenografia, perché alla fine ciò che viene fotografato è proprio quell’insieme: gli ambienti, le luci, i costumi. Deve esserci armonia, una precisa identità estetica. Sono arrivato a questa consapevolezza grazie alle esperienze precedenti. La regia, in fondo, riunisce tutte le discipline abbracciate in passato”.

Nel suo percorso c’è stata anche l’esperienza di un film rivolto a un pubblico molto diverso da quello delle sue commedie, Il fabbricante di lacrime. Che cosa ha scoperto di sé lavorando con sentimenti così esposti e con un immaginario differente?

“È stato un film particolare. Come le dicevo, ho una figlia che oggi ha diciotto anni. All’epoca ne aveva tredici o quattordici, non ricordo esattamente. Tutto è nato da lei. La vedevo leggere quel libro e mi ripeteva: ‘Papà, dovresti fare un film da questo libro’. Ho provato a leggerlo e ho trovato alcuni elementi che mi interessavano. Naturalmente so benissimo che Dostoevskij è più bravo, ma mi sono detto che in quella storia c’era qualcosa. A un certo punto mi hanno chiamato per propormi un film e ho risposto: ‘No, voglio fare questo’. E l’ho realizzato davvero, accettando anche un compenso inferiore rispetto a quello che avrei potuto ottenere, proprio perché desideravo girarlo. Mi sono divertito moltissimo con la messa in scena”.

Qual è stata la sfida principale nella realizzazione del film?

“Ricostruire un mondo appartenente a una storia ambientata negli Stati Uniti senza uscire dal raccordo anulare. Abbiamo girato tutto a Roma. Era soprattutto una sfida visiva, oltre al tentativo di rivolgermi a un pubblico diverso, quello degli adolescenti. Naturalmente si trattava di un adattamento. La sceneggiatura rimaneva legata al romanzo e ai suoi personaggi, che avevano un determinato spessore. Il film presenta alcune debolezze, che dipendono anche dal materiale di partenza. Tuttavia, credo che possieda un valore visivo interessante. Considerando che è una produzione italiana, realizzata con un budget relativamente contenuto, penso che abbia immagini significative. Era proprio questa la sfida che mi interessava, un tipo di ricerca che nella commedia è più difficile affrontare”.

Il fabbricante di lacrime ha ottenuto anche un successo internazionale. Aveva intuito le potenzialità del progetto?

“Ha avuto un successo incredibile, addirittura mondiale. Ma nemmeno in quel caso era il risultato che inseguivo. Per me arriva sempre di riflesso. Mi occupo della messa in scena. Certo, quando mia figlia mi parlava di quel libro, avevo intuito che potesse funzionare. E naturalmente preferisco che i miei film vadano bene piuttosto che male. Presto attenzione anche a questo aspetto, ma tutto il resto viene dopo. Non inseguo il successo, glielo giuro”.

Guardando la sua filmografia, emerge una notevole capacità di cambiare linguaggio e registro. Non sembra seguire un modello di commedia da riproporre ogni volta, anche quando funziona. C’è un film, oppure una scena, che oggi girerebbe diversamente, perché nel frattempo è cambiato anche lei?

“Probabilmente sì. Penso, per esempio, a Soap Opera. All’epoca non avevo il potere contrattuale che possiedo oggi. Mi era stata data la possibilità di realizzare un film davvero folle, ma avevo dovuto accettare alcune regole produttive alle quali era inevitabile adeguarsi. Con il tempo, quando si acquisisce maggiore solidità, si riesce anche ad affermare meglio la propria visione. Credo che quel film avesse potenzialità maggiori, possibilità differenti. In parte le ha conservate, ma sarebbe potuto riuscire meglio sotto diversi aspetti. Il cambiamento di cui mi sta parlando si è già verificato, in qualche modo, proprio con La notte delle fragole: per me rappresenta un bel passo avanti rispetto alla direzione che desidero seguire. Ci sono molti elementi che ho sempre cercato di mettere insieme: le mie sono commedie che conservano sempre una vena malinconica e una dimensione immaginifica”.

Che cosa la rende malinconico oggi?

“In questo momento, soprattutto il fatto che non sia un bel periodo per l’umanità. È ciò che mi intristisce davvero. Non voglio fare il nostalgico, perché non mi appartiene, ma stiamo attraversando un decennio molto strano, piuttosto brutto, che mi auguro finisca presto. Avendo una figlia, mi rattrista soprattutto che stia vivendo proprio adesso una fase importantissima della sua vita, il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Dovrebbe essere un periodo bellissimo. Per tutti noi è stato magari difficile, ma anche pieno di possibilità, esperienze e momenti felici. Adesso, invece, mi sembra tutto più limitato. C’è stata una pandemia, poi gli avvenimenti che hanno segnato e continuano a segnare questo periodo storico. È questo a rendermi malinconico, non credo dipenda soltanto dall’età. Ero già adulto qualche anno fa, eppure non avvertivo la stessa sensazione. Personalmente non sono una persona depressa. Attraverso momenti bui, naturalmente, ma non vivo tutto con disperazione. Mi auguro semplicemente che questa fase storica finisca presto. Mi sembra che il mondo abbia perso un po’ di colore, che sia diventato più cupo”.

C’è un aspetto di lei che gli altri tendono a fraintendere e che vorrebbe fosse compreso meglio?

“Il punto è sempre il pregiudizio. E vale anche per me nei confronti degli altri. Il pregiudizio nasce dalla mancata conoscenza. Quando si conosce davvero una persona, accade qualcosa di bellissimo: le idee preconcette vengono meno. Vale per quello che gli altri possono pensare di me, ma anche per i giudizi che posso formulare su di loro. Incontrare qualcuno e scoprire che l’opinione che avevamo di lui era completamente sbagliata è un’esperienza importante. L’umanità si porta dietro una sorta di sentimento xenofobo, che nasce proprio dalla scarsa conoscenza dell’altro. Lo si combatte, e so che può sembrare un’ovvietà, leggendo e viaggiando. In fondo, significa conoscere. Sarebbe presuntuoso, e anche inelegante, mettermi a raccontare quello che gli altri dovrebbero sapere di me. Credo che la risposta sia tutta qui”.

Dopo tanti film, esperienze e incontri, sente di aver raggiunto una maggiore consapevolezza del suo cinema?

“Sono sicuro che anche il lavoro che sto facendo adesso mi servirà per il prossimo film. Poi le opportunità arriveranno. E se non arriveranno, pazienza. Ho fatto pace anche con questa eventualità e, nel frattempo, continuo a divertirmi moltissimo. Sono fortunato. Certo, esiste sempre un posto migliore in cui ci si potrebbe trovare, ma già così va bene. E continuo a pensare che il mio film migliore debba ancora arrivare”.