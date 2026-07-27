Alessandro Magnani morto dopo l'incidente con Paolo Belli, l'autopsia escluderebbe l'ipotesi del malore

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stata eseguita l’autopsia sul corpo di Alessandro Magnani, il 41enne morto dopo un incidente con Paolo Belli. Il conduttore, mentre era in sella alla sua bici, si è scontrato con la vittima, a Cognento di Campagnola Emilia. Ora è indagato per omicidio stradale. I primi risultati dell’esame autoptico su Magnani non hanno mostrato segni di patologie o problemi precedenti.

Alessandro Magnani morto in un incidente con Paolo Belli: eseguita l’autopsia

Gli esiti iniziali dell’autopsia, in attesa di essere confermati da successivi accertamenti e dal referto definitivo, sono stati divulgati il 24 luglio, data in cui si sono svolti i funerali di Magnani. Lo stesso giorno Belli ha annunciato l’interruzione dei suoi concerti.

Dunque Magnani non avrebbe avuto patologie pregresse e nemmeno un malore prima dell’incidente. Come riporta Il Corriere della Sera, per i legali della famiglia è palese la correlazione tra l’impatto con Belli e il decesso.

ANSA

Belli sospende il tour

“Al momento le attività artistiche di Paolo Belli sono sospese”, si legge in una breve nota apparsa sul sito dell’agenzia di produzione e su quello ufficiale di Belli, che aveva in programma un lungo tour estivo tra agosto e settembre.

Il cantante è particolarmente provato dalla vicenda. Subito dopo lo scontro con Magnani, quando ancora non sapeva se l’uomo sarebbe sopravvissuto, il conduttore ha manifestato preoccupazione per il 41enne, continuando a chiedere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Magnani è deceduto il giorno dopo l’impatto. E da allora Belli è chiuso in un religioso e sofferente silenzio. Ha soltanto fatto filtrare la volontà di contattare Lina, la madre della vittima, per esprimere il suo dolore.

Per ora, spiega ancora il CorSera, i rappresentanti legali hanno suggerito al conduttore di evitare un contatto diretto con i familiari di Magnani.

L’avvocato Roberto Ghini, membro del collegio difensivo di Belli, ha però scambiato delle mail con i colleghi Giuseppe Mosca e Pasquale Piccolo del Foro di Nola, che seguono la famiglia dell’uomo deceduto, per ribadire la vicinanza umana. Inoltre il conduttore ha fatto pervenire alla signora Lina una lettera.

La dinamica dello scontro

Le responsabilità sull’incidente sono ancora da chiarire. L’impatto mortale si è verificato il 14 luglio in una strada di campagna a Cognento di Campagnola Emilia.

Magnani, che lavorava per un’agenzia di consegna notifiche, aveva da poco lasciato un avviso relativo a un’interruzione di energia elettrica in un cortile privato di una casa e stava per recarsi all’auto che aveva parcheggiato nelle vicinanze.

Sulla strada, in un punto in cui un cespuglio avrebbe limitato sia la sua visibilità sia quella di Belli che stava transitando in bici, è avvenuto lo scontro.

Il 41enne è caduto a terra e ha perso conoscenza. Trasportato in elicottero all’ospedale di Parma, è deceduto il giorno dopo. La Procura di Reggio Emilia, come da prassi per casi di questo tipo, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale iscrivendo nel registro degli indagati il conduttore.