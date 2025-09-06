Alessandro Marrone morto in Nepal per la febbre suina contratta nel volo da Roma, contagiati altri 10 italiani

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Muore appena sbarcato in Nepal in vacanza, dopo aver contratto il virus H1N1 in volo. Alessandro Marrone, 57enne nato a Latina ma palermitano d’adozione, ha perso la vita a causa delle complicazioni della malattia respiratoria della febbre suina. Il turista è stato ricoverato insieme ad altri sette viaggiatori italiani poco dopo essere atterrato nel Paese asiatico, ma a differenza degli altri viaggiatori non è sopravvissuto.

Il turista morto in Nepal

Marrone, residente a Palermo dove lavorava come buyer del gruppo Sisa, era partito per il Nepal insieme ad altri 16 viaggiatori da tutta Italia. Il 10 agosto, subito dopo l’arrivo a Bhaktapur, uno dei turisti ha avvertito i sintomi dell’influenza e altri 9 si sono sentiti male dopo il trasferimento a Pokhara.

Come riportato da Ansa, in sette sono stati ricoverati, tra cui anche la moglie del 57enne, Giada Biondo, ma sono stati dimessi. Ad avere la peggio è stato Marrone, arrivando a 41,5 gradi di febbre.

La febbre suina

Il 17 agosto è stato trasferito nell’ospedale di Katmandu con la polmonite e la positività al virus dell’influenza suina. Il 57enne è stato sedato e intubato nel reparto di terapia intensiva, ma è morto dopo un lungo ricovero nella giornata di martedì 2 settembre.

Stando alle stime sui tempi d’incubazione fatte dai medici nepalesi, Marrone avrebbe contratto il contagio nel volo in aereo da Roma.

ANSA

Capo di bestiame sottoposto a controlli sull’influenza suina in Italia

Il cordoglio di Renato Schifani

Informato della situazione, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani si è attivato per chiedere l’intervento della Farnesina e del console a Calcutta, Riccardo Dalla Costa, che si è recato a Katmandu per dare assistenza alla moglie della vittima. Giada Biondo è rientrata a Palermo il 3 settembre, esprimendo i ringraziamenti per il console italiano e il governatore.

"Abbiamo sperato – ha dichiarato Schifani – che le condizioni di salute potessero migliorare, ma purtroppo le complicazioni non lo hanno consentito. Desidero sottolineare la forza e la dignità dimostrate dalla moglie di Alessandro Marrone, con cui mi sono sentito più volte e che non ha mai smesso di credere in un esito positivo. A lei, oggi, va il nostro più sincero abbraccio e la vicinanza dell'intera comunità siciliana"