Alessandro Moretti nipote del boss Rocco ucciso a Foggia, "Sassolin" morto in un agguato mentre era in scooter

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Spari nella notte a Foggia. Alessandro Moretti, nipote del boss Rocco Moretti, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre transitava lungo via Sant’Antonio a bordo di uno scooter. La polizia è prontamente intervenuta sul posto e per il momento non si esclude l’ipotesi del regolamento di conti.

34enne ucciso a Foggia

I fatti risalgono alla tarda serata di giovedì 15 gennaio. Corriere della sera scrive che a Foggia, in via Sant’Antonio, Alessandro Moretti è stato ucciso mentre transitava con il suo scooter.

Il giovane, 34 anni, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. La zona interessata dal delitto è poco distante dal centro.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Secondo Foggia Today contro Moretti sarebbero stati esplosi numerosi colpi, almeno tre dei quali avrebbero centrato l’obiettivo.

Il 34enne sarebbe morto sul colpo. Ricevuta la segnalazione, in via Sant’Antonio all’incrocio con via Ciano sono arrivati gli agenti della polizia con gli uomini della scientifica. La zona è stata delimitata per favorire gli opportuni rilievi.

Chi era Alessandro Moretti

Noto ai più come “Sassolin“, il nome di Alessandro Moretti è finito per la prima volta sul tavolo degli inquirenti nel 2011, quando minacciò un testimone dell’omicidio di Gianluca Tizzano commesso da Ivan Narciso e Ciro Spinelli. Lo riporta Foggia Today.

Come sottolinea L’Immediato, il nome di Moretti era oltremodo altisonante per gli inquirenti dal momento che “Sassolin” era il nipote del boss Rocco Moretti detto “il porco“, attualmente detenuto nel regime carcerario del 41 bis.

Sempre Foggia Today scrive che nel 2016 avrebbe pianificato l’uccisione di Angelo Sanna, allora ispettore capo della squadra mobile. Per quelle minacce il 34enne era stato condannato tre anni e 8 mesi. Un’altra condanna era arrivata per estorsione, più altre indagini per traffico di stupefacenti, armi, furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Il contesto dell’agguato

Come anticipato, gli inquirenti non escludono che l’omicidio si sia consumato nel contesto di un regolamento di conti tra clan. Antenna Sud fa sapere che negli ultimi anni la DDA di Bari ha portato a segno numerosi sequestri ai danni dei patrimoni dei clan, che per questo motivo starebbero vivendo un periodo di disorientamento e tensioni, oltre a disgregazioni interne.

Rocco Moretti, 75 anni, è uno dei fondatori della mafia foggiana e si trova al 41 bis per scontare una pena di 10 anni e 8 mesi maturata alla fine del processo Decima Azione. Egli stesso si è visto confiscare 2,5 milioni di euro. Solo nel dicembre 2025 le forze dell’ordine hanno effettuato 30 arresti nel corso di un blitz contro il traffico di eroina, cocaina e cannabinoidi a Foggia.