Alessandro Orsini liquida gli insulti di Solovyov a Meloni, "grottesco farne una questione politica"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non ha nessuna importanza”. Così Alessandro Orsini liquida gli insulti rivolti alla premier Giorgia Meloni dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov. Secondo il sociologo è “semplicemente grottesco” che parlamentari e ministri intervengano sul caso, facendone una questione politica. Secondo Orsini c’è un intento “manipolatorio” del nostro governo, che cerca di “convincere gli italiani che i russi odiano l’Italia”.

Alessandro Orsini liquida gli insulti di Solovyov a Meloni

Quanto detto dal giornalista russo Vladimir Solovyov contro Giorgia Meloni “non ha nessuna importanza”.

A dirlo è Alessandro Orsini, commentando il caso degli insulti del propagandista di Putin alla premier nel corso della puntata del 23 aprile di Dritto e Rovescio su Rete 4.

ANSA

Nel suo intervento, il sociologo ha ricordato che “un giornalista che in Italia è famoso come Solovyov definì in diretta nazionale il Cremlino un palazzo di m****”.

“Non è che Putin intervenne o ci fu una crisi istituzionale in Russia perché un giornalista italiano rivolse questi insulti contro la Russia”.

“Grottesco” farne un caso politico

Secondo Orsini è “semplicemente grottesco” che parlamentari e ministri intervengano sugli insulti di Solovyov.

“Perché noi in Italia attribuiamo tutta questa importanza a quello che dice Solovyov? Perché l’Italia fa politiche di guerra contro la Russia”.

Per Orsini nella vicenda c’è un intento “manipolatorio“, con il governo Meloni che “cerca di convincere gli italiani che i russi odiano l’Italia”.

“Siccome non ci sono prove di questo odio – ha aggiunto – hanno preso questa frase di Solovyov per indurre i cittadini italiani a credere il falso”.

Orsini: Senaldi “giornalista di regime”

Le parole di Alessandro Orsini hanno infiammato lo studio del programma condotto da Paolo Del Debbio, portando a una raffica di frecciate incrociate tra i presenti.

A partire dal direttore di Libero Pietro Senaldi, che prima ha ricordato che Solovyov “è il megafono di Putin” e la Russia una dittatura.

E poi si è rivolto così a Orsini: “Lo so che lei non coglie le differenze fra una dittatura e una democrazia“.

“Leggerò sicuramente il suo libro, che è un’autobiografia visto che si chiama Disinformazione, perché si rende conto di quello che sta dicendo”, ha attaccato.

“Lei è il Solovyov italiano”, ha replicato Orsini, dando del “giornalista di regime” a Senaldi.