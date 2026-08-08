Alessandro Parrello, l’intervista all’attore e regista: “La fantasia per capire il mondoˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono momenti in cui il cinema smette di inseguire il rumore del presente e torna a fare ciò che gli è sempre riuscito meglio: fermarsi. Osservare. Ascoltare. Ricordarci che le storie più importanti non sono necessariamente quelle raccontate più forte, ma quelle capaci di sussurrare qualcosa che avevamo dimenticato. Viviamo in un tempo che misura tutto in velocità. Consumiamo immagini con la stessa rapidità con cui scorriamo le notizie, cambiamo paesaggi senza guardarli davvero, attraversiamo luoghi che esistevano prima di noi come se fossero semplici scenografie. Eppure ci sono presenze che continuano a restare immobili, ostinate, quasi indifferenti alla nostra frenesia. Gli alberi sono tra queste. Non parlano, non chiedono attenzione, non reclamano spazio. Esistono. Resistono. Custodiscono il tempo con una pazienza che l’uomo sembra aver smarrito. Forse è proprio per questo che l’idea di un ulivo capace di prendere la parola non appartiene soltanto al territorio della fantasia. Somiglia piuttosto a un gesto di giustizia. Come se, dopo secoli trascorsi ad ascoltare noi, fosse finalmente arrivato il momento di ascoltare lui. È da questa intuizione semplice e potentissima che nasce Alby – L’ultimo ulivo di Alessandro Parrello. Una fiaba che, premiata al Giffoni Film Festival 2026, non cerca scorciatoie emotive, ma sceglie il linguaggio della meraviglia per affrontare una delle ferite più profonde del nostro paesaggio. Là dove altri avrebbero raccontato la cronaca di una malattia, Alessandro Parrello preferisce raccontare il silenzio che quella malattia lascia dietro di sé. E lo fa affidando il futuro agli unici che, forse, sanno ancora dialogare con l’impossibile: i bambini. Colpisce come, in un’opera costruita attraverso motion capture, animazione digitale, effetti visivi e un sofisticato lavoro tecnologico, ciò che rimane davvero impresso non sia la tecnica. È lo sguardo. È l’umanità nascosta dentro un tronco, dentro una corteccia, dentro un volto che non appartiene a un uomo e che proprio per questo riesce a parlare a tutti. La tecnologia diventa invisibile quando smette di chiedere attenzione per sé stessa e si mette completamente al servizio dell’emozione. È allora che il cinema compie la sua magia più autentica: non mostrarci ciò che è impossibile, ma convincerci, anche solo per un istante, che possa esistere. In un panorama cinematografico italiano spesso restio a confrontarsi con il fantastico, Alessandro Parrello continua a percorrere una strada personale. Non rincorre modelli stranieri né utilizza il genere come semplice esercizio di stile. Cerca, piuttosto, di restituire al fantastico la sua funzione originaria: quella di parlare del reale senza esserne prigioniero. Perché le fiabe non sono mai state un modo per fuggire dal mondo. Sono sempre state il modo più sincero per raccontarlo. Ed è forse questa la domanda che Alby – L’ultimo ulivo lascia sospesa, ben oltre i titoli di coda. Se un albero potesse davvero guardarci negli occhi, cosa direbbe di noi? Ma soprattutto: avremmo ancora il tempo, e la sensibilità, per ascoltarlo? Ne abbiamo parlato in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie con Alessandro Parrello, regista e protagonista di un cortometraggio che usa la fantasia non come evasione, ma come lente attraverso cui osservare il presente, ricordandoci che il futuro della natura, in fondo, coincide ancora con il nostro.

Che momento rappresenta questo nel suo percorso? Arriva da un importante riconoscimento al Giffoni Film Festival per Alby l’ultimo ulivo e da una pergamena celebrativa dal comune di Monopoli e, allo stesso tempo, l’abbiamo vista tornare davanti alla macchina da presa come attore in un’importante serie televisiva polacca, Felicità di Makary Janowski, 26 episodi in prime time da settembre tratti dal romanzo di Katarzyna Kalicinska e Radoslaw Figura. È una fase di ridefinizione della sua carriera?

“Penso che questo sia uno dei momenti più belli della mia vita professionale. È il periodo in cui mi trovo esattamente dove sento di dover essere. Mi ha fatto sorridere anche un dettaglio: il premio ricevuto al Giffoni è una Fenice poggiata su una pietra lavica. La Fenice, per definizione, rappresenta la rinascita dalle proprie ceneri e, in un certo senso, è un simbolo nel quale mi riconosco profondamente. Nel mio percorso ci sono stati periodi complessi, fasi in cui andare avanti non è stato affatto semplice. Tuttavia, se si ha la resilienza e la determinazione di continuare a credere davvero in ciò che si sta facendo, alla fine si riesce a rinascere. Per questo considero quello che sto vivendo l’inizio di una nuova fase del mio percorso artistico. È una tappa nella quale stanno arrivando molte soddisfazioni. Nei prossimi mesi potrò finalmente raccontarne diverse, perché presto verranno annunciati numerosi progetti. La regia, ormai, è un ambito che conosco bene e sul quale ho costruito il mio percorsoˮ.

La vera novità, almeno agli occhi di chi la segue, è ritrovarla come attore. Era un ritorno che meditava da tempo oppure è arrivato in modo del tutto inatteso?

“Credo fosse destino. Dal 2020 avevo scelto di smettere di recitare per altri. Per circa cinque anni ho preso una decisione molto precisa: dedicarmi esclusivamente alla regia. È stata una scelta dettata dalla serietà professionale, perché volevo costruire un percorso credibile come regista e sentivo di dover concentrare ogni energia in quella direzione. Non è stato semplice, anzi. Ho dovuto confrontarmi con diversi pregiudizi. Fortunatamente sono riuscito a superarli e, in qualche modo, anche a vincerli. In quegli anni ho rifiutato numerose proposte come attore per dedicarmi completamente alla scrittura, alla regia e, naturalmente, anche alla produzione, pur rimanendo quest’ultima un aspetto più defilato. L’unica eccezione riguardava i miei progetti: talvolta interpretavo un ruolo particolare o un breve cameo, ma soltanto quando ritenevo che avesse davvero senso. Per il resto, ogni mia energia era rivolta alla costruzione del percorso da regista. Poi è accaduto qualcosa che non avevo programmatoˮ.

Ovvero?

“Quattro anni fa ero a Varsavia per presentare in concorso Nikola Tesla – The Man from the Future, un cortometraggio che ha rappresentato una svolta importante nel mio percorso. In quell’occasione ho conosciuto un giornalista italiano, Sebastiano, che oggi è diventato un caro amico. Quando la produzione ha iniziato a cercare un attore italiano per questa serie televisiva, lui si è ricordato di me. Ha mostrato ai produttori e al regista alcune mie fotografie, il materiale che avevo realizzato, i trailer disponibili online e altri lavori. Da quanto mi è stato raccontato, la loro reazione è stata immediata: «Chiamatelo, è perfetto per questo personaggio». Così mi hanno contattato. Abbiamo svolto alcuni incontri online mentre loro erano a Varsavia, poi sono venuti a Roma, ci siamo conosciuti di persona, ho sostenuto due provini e, alla fine, sono entrato nel progetto. È stata un’esperienza davvero straordinaria. La serie uscirà a settembre, quindi ormai manca pochissimo. Tra una decina di giorni tornerò in Polonia per realizzare alcuni contenuti promozionali legati al lancio. L’aspetto più bello, però, è stato tornare a recitare dovendomi occupare esclusivamente del personaggio. Dopo tanti anni trascorsi dietro la macchina da presa, poter pensare soltanto all’interpretazione, senza il peso di tutte le responsabilità della regia, è stato quasi come concedersi una vacanza. Avevo dimenticato quanto fosse bello. Quando si fa il regista, infatti, si sacrifica inevitabilmente una parte della propria spensieratezza. Non si smette mai davvero di lavorare, perché si è costantemente impegnati a pensare al film, organizzare, creare e risolvere problemi. In questo caso, invece, ho potuto concentrarmi esclusivamente sul personaggio. Ho lavorato molto bene con gli attori polacchi, con quelli italiani e con il regista. Sono davvero felice di aver accettato questa proposta e, in fondo, avevo intuito fin dall’inizio che potesse rappresentare un nuovo capitolo del mio percorso. Ed è stato proprio così. Si tratta della prima serie internazionale prodotta dalla Polonia per la principale rete televisiva nazionale: una produzione di ventisei episodi. È anche il primo vero ponte tra Italia e Polonia, perché è girata prevalentemente in lingua italiana e anche gli attori polacchi recitano in italiano insieme a noiˮ.

Che cosa apprezzano così tanto degli attori italiani in Polonia? Dopo Michele Morrone e Simone Susinna, adesso arriva anche Alessandro Parrello.

“Non saprei, davvero. Posso dirle soltanto questo: ogni volta che sono stato ospite in Polonia, sia in televisione sia sul set, sono sempre stato accolto con un affetto incredibile. Mi imbarazza perfino dirlo, ma mi fanno sentire davvero molto apprezzato e, soprattutto, a casa. Che cosa colpisca degli italiani, sinceramente, non saprei dirlo. Forse abbiamo un’energia particolare, un carisma diverso. Non migliore o peggiore, semplicemente diverso. Probabilmente, ai loro occhi, risultiamo anche un po’ esotici. Ha citato Michele Morrone e Simone Susinna: sicuramente noi italiani abbiamo una fisionomia differente e, forse, è proprio questa diversità a colpirli. Poi possono contribuire anche la simpatia, l’empatia e il modo di relazionarci con gli altri. Non saprei individuare una ragione precisa, ma posso dire che mi trovo molto bene lì e che torno sempre a Varsavia con grande piacereˮ.

Foto: Francesco Luciano / US: Licia Gargiulo

Della serie parleremo quando sarà uscita. Vorrei invece soffermarmi su Alby l’ultimo ulivo. Parto da un complimento. L’ultima opera diretta da lei che avevo visto era Gli eroi vestiti di bianco, il cortometraggio realizzato per la Guardia Costiera. Guardando Alby, invece, ho avuto la sensazione di trovarmi davanti a un regista cresciuto enormemente, capace di muoversi con naturalezza tra generi diversi e di costruire una storia fantasy credibile. È questo il cinema che desidera realizzare come regista?

“Intanto la ringrazio davvero per il complimento. Le svelo però un dettaglio che forse non conosce: in realtà ho girato prima Alby e soltanto due mesi dopo Gli eroi vestiti di bianco. Addirittura Alby l’avevo scritto l’anno precedente. Sono due progetti volutamente molto diversi tra loro. Negli ultimi anni una delle caratteristiche del mio percorso è stata proprio quella di passare continuamente da un genere all’altro. Ho realizzato diciotto cortometraggi e presto ne usciranno altri due, anch’essi appartenenti a generi differenti. Quando cambio genere, la prima cosa che faccio è studiare il linguaggio più adatto a raccontare quella storia. Non posso girare un fantasy come girerei una commedia, né affrontare un thriller con lo stesso approccio di un noir. Ogni racconto richiede un linguaggio specifico e cerco sempre di adattare la mia regia alla natura della storia. Gli eroi vestiti di bianco aveva volutamente un tono più istituzionale, perché raccontava un corpo militare. Alby, invece, essendo un fantasy, mi ha permesso di esprimermi con una libertà completamente diversa. Ricordo che durante le riprese delle scene in cui i bambini dovevano volare, realizzate con il green screen in mezzo agli uliveti, sul set facevamo partire la colonna sonora de La storia infinita. Era un modo per aiutarli a entrare nell’atmosfera e farli sognare durante quelle sequenze in cui il volo esisteva ancora soltanto nell’immaginazione e che, grazie agli effetti visivi, sarebbe poi diventato realeˮ.

Qual è il cuore di Alby? E quale parte di Alessandro Parrello mette in scena?

“Parto dalla seconda domanda, perché credo sia quella che racconta meglio il senso del film. Alby fa emergere una parte di me che mi accompagna da sempre: la convinzione che, grazie alla fantasia, possiamo rendere possibile qualsiasi impresa. Se lo vogliamo, possiamo perfino far parlare un albero. Del resto, se Robert Zemeckis ha fatto viaggiare nel tempo Martin McFly, non vedo perché noi, in Italia, non possiamo far parlare un albero. È questo il motore di Alby. Durante la proiezione l’ho detto anche ai ragazzi: se usate la fantasia, potete realizzare tutti i vostri sogni. È questo il messaggio del film. Alby affida a due bambini una missione, quella di salvare gli ulivi morenti e la terra, attraverso una dimensione completamente fantastica. C’è poi un altro aspetto. Chi, da bambino, non ha sognato almeno una volta di volare? Credo tutti. Per me questo film ha rappresentato la realizzazione di un sogno d’infanzia. Grazie all’aiuto di attori straordinari e di persone che hanno condiviso questa follia, siamo riusciti a costruire un mondo magico, un universo parallelo che abbiamo chiamato ‘il mondo del possibile’, dove tutto può davvero accadere. È un messaggio così coinvolgente che, alla fine, contagia perfino gli adulti. Non voglio entrare troppo nei dettagli della storia, ma il senso è proprio questo: attraverso la fantasia e la purezza dei bambini si può restituire agli adulti la capacità di credere nell’impossibile. Credo che questo sia il modo migliore per raccontarlo. In fondo il messaggio è molto semplice: tutto è possibile. Ci credo davvero. Quando sento qualcuno dire che qualcosa è impossibile o che non riuscirà mai a realizzarla, rispondo sempre che, se sono riuscito a concretizzare obiettivi che a diciott’anni mi sembravano impensabili, allora può riuscirci chiunque. È soltanto una questione di compiere azioni concrete. C’è anche un altro tema che attraversa praticamente tutti i miei lavori: quello della scelta. Anche in altri miei progetti, i protagonisti sono sempre chiamati a scegliere. In Alby accade la stessa cosa: i due bambini decidono di fidarsi di un albero parlante che affida loro una missione. È un’immagine che trovo molto bella, perché apre il cuore a infinite possibilità. Noi adulti, invece, spesso finiamo per irrigidirci, smettiamo di osare e di cambiare la nostra vita semplicemente perché perdiamo il coraggio di fidarci o di compiere una sceltaˮ.

Lei diciottenne: chi ha provato a smorzare l’entusiasmo di quel ragazzo e come ha reagito? Qual è stata la scelta che ha compiuto in quel momento?

“Le confesso che quando avevo diciott’anni e dicevo di voler fare l’attore, molti mi prendevano in giro. Succedeva anche a scuola. C’erano compagni di classe, quelli più sicuri di sé, i cosiddetti ‘fighetti’ che mi dicevano: «Ma dove vuoi andare? Lascia perdere». All’epoca, tra l’altro, non ero certo quello considerato il più bello della classe: c’erano altri che facevano i ‘galletti’. Ricordo bene quelle frasi: «Ma che vuoi fare? Dove pensi di arrivare?». Eppure, ogni volta che qualcuno cercava di scoraggiarmi, accadeva l’esatto contrario: mi rafforzavo. Mi sono fortificato talmente tante volte, per quante persone mi hanno detto che non ce l’avrei fatta, che oggi mi sento molto forte come uomo. Ho costruito spalle solide. Quel ragazzo di diciott’anni sognava davvero, a occhi aperti, di raccontare storie. Allora immaginava soprattutto di fare l’attore. Non pensavo ancora che sarei diventato regista. Probabilmente quella vocazione era già dentro di me, ma doveva ancora emergere. Poi, grazie a Dio, ha trovato il suo spazio. Oggi posso dire che quel ragazzo è riuscito a diventare l’uomo che desiderava essere. In qualche modo ho realizzato i sogni del ragazzo che frequentava il quinto anno di liceo e voleva fare questo mestiereˮ.

Non c’è alcuno scarto tra ciò che desiderava diventare e ciò che è oggi? Se quel diciottenne la incontrasse, da che cosa rimarrebbe più stupito?

“La prima cosa che probabilmente mi direbbe sarebbe: «Ammazza, stai in forma! Per la tua età, mica male!». Battute a parte, paradossalmente oggi mi sento meglio, sotto ogni punto di vista, di quanto stessi allora. Credo di aver avuto la fortuna di possedere una mente che mi ha sempre sostenuto. Certo, ha vacillato più di una volta, perché il percorso non è stato semplice. Quando si insegue un sogno così grande si incontrano continuamente ostacoli: persone che cercano di rallentarti, cadute, delusioni, momenti di dolore. Non è facile. Per resistere serve una forza enorme. Probabilmente il mio dono è stato quello di rimanere sempre centrato. Ho sempre avuto chiarissimo quale fosse il mio sogno e non l’ho mai traditoˮ.

E il sogno ha mai tradito lei?

“Qualche volta sì. Però i conti si fanno alla fine del viaggio. Si possono perdere delle battaglie, attraversare momenti in cui sembra di aver perso terreno, ma il percorso è lungo. E quel terreno, alla fine, sono sempre riuscito a recuperarlo abbastanza rapidamenteˮ.

Che rapporto ha oggi con la parola ‘ambizione’?

“È una parola che mi accompagna ogni giorno e spero sempre di viverla nel suo significato più autentico. Senza ambizione, però, non sarei mai riuscito a realizzare nemmeno Alby. Per scrivere un fantasy e provare a portarlo sullo schermo nel modo giusto serve ambizione. Ricordo che, quando la sceneggiatura ha iniziato a circolare tra alcuni addetti ai lavori, qualcuno mi diceva: «Ale, è un progetto irrealizzabile. I fantasy li fanno gli americani, servono grandi budget». Invece, per certi aspetti, è stato persino più semplice del previsto: ci siamo riusciti. L’ambizione è fondamentale. Se vissuta nel modo corretto, è una qualità che consiglio a tutti i giovani che desiderano intraprendere questo mestiere. Senza ambizione si rischia di restare fermi. È ciò che ti spinge a correre, ti fa battere il cuore e alimenta la tua fame di crescita. Pensi a Rocky: Stallone voleva essere lui Rocky. Quella era ambizioneˮ.

Ha mai avuto paura che la sua ambizione venisse scambiata per presunzione?

“Sì, ci ho riflettuto molte volte. Ho sempre cercato di trovare un equilibrio, perché il confine tra le due è molto sottile. È normale che una persona ambiziosa possa essere percepita come presuntuosa. La differenza, però, è che lavoro a testa bassa e, soprattutto, riconosco senza difficoltà ciò che non so fare. Ci sono ambiti che non mi appartengono, competenze che non possiedo e che, proprio per questo, non ho mai preteso di avere. Cerco sempre di alzare l’asticella, ma soltanto nei contesti in cui ritengo di poter competere grazie allo studio, alla preparazione e all’impegno. È un po’ come nel calcio: se vuoi arrivare a giocare una finale dei Mondiali, devi essere ambizioso. Devi avere il coraggio di dire: «Quella partita voglio giocarla e voglio vincerla». Questa è ambizione. La presunzione è tutt’altra cosa: significa credere di eccellere in qualcosa che, in realtà, non si sa fare, oppure ritenersi superiori agli altri senza averne motivo. È un atteggiamento che non mi appartiene. Anzi, sono convinto che esistano tantissimi talenti straordinari, anche più bravi di me, che hanno ottenuto il successo che meritavanoˮ.

Restando nella metafora calcistica, quale sarebbe, per lei, il gol della vittoria, quello segnato al novantesimo sullo 0-0?

“Dipende da come definiamo la vittoria. Per me è già una vittoria poter raccontare le storie che desidero raccontare, fare il lavoro che amo e, anche come attore, poter scegliere i progetti ai quali partecipare. Questo, per me, è già un traguardo straordinario. Se invece parliamo del gol al novantesimo, allora potrebbe essere un Oscar, un David di Donatello o un altro premio prestigioso. Quelli sono riconoscimenti importanti. Il vero successo, però, non si misura nei premi. Si misura in come ci si sente. Se ciò che fai ti rende felice, allora hai già segnato il gol della vittoria, ogni giornoˮ.

Una volta un regista mi disse che chi fa cinema, sia come attore sia come regista, insegue sempre una forma di incanto. Lei quale incanto sta cercando?

“È una domanda che mi piace molto, anche perché non me l’ero mai posta in questi termini. Credo che il mio incanto sia far stare bene le persone. Farle sognare. Vorrei creare storie che, una volta viste, lascino nel pubblico una sensazione positiva. Che si esca dalla sala, o si arrivi ai titoli di coda di un cortometraggio, con la sensazione di aver vissuto un’avventura. Non significa necessariamente raccontare un lieto fine, ma regalare un’esperienza capace di restare dentro e di far nascere il desiderio di riviverla. Per me questa è una forma di incanto: creare un mondo che non esiste e offrire alle persone un’occasione di evasione. Credo che oggi ce ne sia davvero un grande bisognoˮ.

E, invece, quale risposta personale continua a cercare attraverso il suo cinema?

“La salvezza. La salvezza dell’anima. Siamo tutti anime tormentate e anch’io lo sono. Trovo pace scrivendo le storie che mi nascono dentro. Finché non riesco a portarle a compimento, continuo a sentirne il richiamo. Poi, appena ne realizzo una, avverto subito il bisogno di cercarne un’altra. È quasi una forma di ossessione. Ogni volta che una storia si conclude, quell’ossessione si placa e ritrovo la pace. Ma dura poco, perché subito dopo ricomincia tutto da capoˮ.

Se davvero potesse sedersi davanti ad Alby e rivolgergli una domanda, quale sarebbe?

“Gliene farei tantissime. Anzi, credo che passerei ore semplicemente ad ascoltarlo, perché un albero come Alby è un custode del tempo. Un albero che vive da duemila anni ha visto scorrere intere epoche, civiltà, uomini, guerre e trasformazioni. Ha assistito a tutto. Gli chiederei che cosa ha visto davvero. Vorrei conoscere i segreti che custodisce, perché un essere vivente che ha attraversato duemila anni di storia porta inevitabilmente con sé una memoria immensa. Mi piacerebbe comprendere il senso di tanti eventi che ancora oggi facciamo fatica a spiegare. Penso alle guerre, ai conflitti inutili, ai grandi cambiamenti che hanno segnato l’umanità. Mi chiederei: perché? Perché continuiamo a ripetere gli stessi errori? Perché l’uomo continua a comportarsi nello stesso modo? Sarei davvero curioso di ascoltare le risposte di qualcuno che è rimasto fermo nello stesso luogo per duemila anni e che, semplicemente osservando, ha visto sfilare davanti a sé l’intera storia dell’umanitàˮ.

E se, invece, potesse rivolgere una domanda ad Alby sulla storia di Alessandro Parrello, quale sarebbe?

“Come fare a portare la storia di Alby al maggior numero possibile di persone. Perché il mio desiderio è proprio questo: far conoscere questa storia e permettere al pubblico di innamorarseneˮ.

Nel tempo è riuscito a rispondere alla domanda: «Chi sono?»

“Sì. Credo che Alessandro sia, prima di tutto, un sognatore. Mi viene in mente anche quella bellissima canzone di Peppino Di Capri. Continuo a sognare esattamente come facevo da bambino, quando guardavo i film di Spielberg e immaginavo di poter volare su una bicicletta. Alessandro è ancora quel bambino: una persona che continua a sognare con la stessa intensitàˮ.

Il volo è una metafora che ricorre spesso nelle sue parole. È presente nel film ed è tornata anche nella risposta che mi ha appena dato. Ma come affronta la paura di cadere?

“La paura di cadere va sempre tenuta presente. Altrimenti si rischia di fare la fine di Icaro. È giusto volare e inseguire i propri sogni, ma bisogna restare ancorati alla terra. Non si deve mai perdere di vista la realtà, perché il nostro posto, alla fine, è quaggiù, non in ariaˮ.

Tra ‘successo’ e ‘fallimento’, quale delle due parole la affascina di più?

“È difficile rispondere, anche perché le ho conosciute entrambe. Proprio per questo le considero due parole ugualmente pericolose. Il successo può condurre al fallimento, così come un fallimento può aprire la strada al successo. Nel mio caso, molti dei risultati raggiunti sono nati proprio dagli insuccessi e dagli errori commessi. Ogni volta si aggiusta il tiro, si impara qualcosa, si corregge la rotta e si prosegue. È un processo continuoˮ.

Quel bambino che, come mi raccontava, per un periodo della sua vita è stato fatto sentire inferiore, quale rapporto ha oggi con se stesso? Come vive la propria immagine e ciò che vede riflesso nello specchio?

“Se oggi potessi incontrare quel bambino davanti a uno specchio, gli direi di stare tranquillo e di non avere paura. Gli direi che nessuno può fermare le buone intenzioni, il talento o un cuore puro. Da bambini siamo inevitabilmente fragili. Ci lasciamo condizionare dai giudizi altrui, soprattutto da quelli di chi, in quel momento, ci appare più forte. L’infanzia, in fondo, può essere una giungla. Oggi, guardando quel riflesso, gli direi: «Stai tranquillo, Alessa, andrà tutto bene. Non preoccuparti». Le persone che agiscono con cattive intenzioni, prima o poi, rimangono ferme. Tu, invece, continua a dare spazio alla tua creatività. Lasciala prendere forma e compiere il proprio percorso. Arriverà dove deve arrivare. E se la destinazione sarà diversa da quella che avevi immaginato, andrà bene comunque: significherà che il suo posto era altrove. La vita trova sempre la propria direzioneˮ.

Quando ha smesso di giudicare se stesso? Spesso siamo noi i nostri giudici più severi. Quando ha capito che era arrivato il momento di ridimensionare l’autocritica?

“Non c’è stato un momento preciso, ma credo che sia accaduto negli ultimi anni, probabilmente dopo Nikola Tesla – The Man from the Future. Ricordo benissimo che, prima di realizzare quel cortometraggio, durante alcuni incontri importanti mi consigliarono ancora una volta di lasciar perdere. Mi ripetevano che il progetto era troppo difficile e che non valeva la pena affrontarlo. A un certo punto, però, ho deciso di non curarmene più. Mi sono detto: «Sa che c’è? Lo faccio. Lo faccio perché credo di avere ragione, perché sento che questa storia mi porterà altrove. È uno strumento che posso utilizzare e nel quale credo profondamente». Da quel momento ho iniziato a dare sempre meno peso alle opinioni degli altri, ai pregiudizi e ai giudizi negativi. Ho semplicemente proseguito lungo la mia strada, a guardare l’altrove. Poi si vince, si perde e si commettono errori. Nessuno raggiunge il traguardo nello stesso momento: alcuni arrivano prima, altri molto più tardi. Ogni percorso ha tempi differenti. Da quando ho smesso di attribuire importanza ai pregiudizi altrui, anche quando continuavano a manifestarsi, le esperienze positive hanno cominciato ad arrivare con maggiore naturalezza. Credo dipenda anche dal fatto che oggi vivo tutto con più leggerezza e serenità. Cerco di lasciarmi guidare soprattutto dall’istintoˮ.

Ha usato una parola che mi ha colpito: ‘altrove’. Che cosa rappresenta, per lei, questo altrove?

“Non voglio saperlo. Sa perché? Perché altrimenti mi priverei del piacere della scoperta. È bello che quell’altrove resti sconosciuto. Posso così raggiungerlo un passo alla volta e scoprire, lungo il cammino, che cosa custodisca davveroˮ.

C’è però un elemento che sicuramente conosce: il suo sguardo. Attraverso i suoi film vediamo il mondo, ma non sappiamo davvero come lo osservi Alessandro Parrello. Che cosa vede?

“Vedo il mondo da molti punti di vista differenti. Spesso provo a immaginare di essere qualcun altro, talvolta persino il barista che mi serve un caffè. Mi domando continuamente come appaia la realtà attraverso gli occhi delle altre persone. La domanda che mi accompagna più di tutte è proprio questa: com’è il mondo degli altri? Conosco il mio punto di vista, ciò che vivo ogni giorno, quello che mi accade e l’ambiente che mi circonda. Ciò che mi incuriosisce davvero è comprendere come appaia il mondo, nello stesso identico istante, alla persona che magari sta attraversando la strada davanti a me. Come si presenta la realtà dalla sua prospettiva? È questa la domanda che continua ad affascinarmiˮ.

E la risposta, secondo lei, è più vicina all’illusione o alla disillusione?

“Se osserviamo la realtà attuale, direi che prevale la disillusione. È ciò che percepisco confrontandomi con le persone. La vita è difficile per tutti, senza eccezioni, e spesso le difficoltà portano a perdere fiducia. Vorrei invece che ci fosse più illusione, nel significato positivo del termine: la capacità di credere che qualcosa possa cambiare e che sia ancora possibile intervenire. Anche una persona profondamente disillusa dovrebbe ricordare che la vita è lunga. È sempre troppo presto per smettere di sperare. Quando si perde definitivamente ogni illusione, il viaggio diventa molto più faticoso. Credo che il mio sia proprio questo: uno sguardo curioso, interessato a comprendere il meccanismo che muove gli esseri umani, nella consapevolezza che per ciascuno funzioni in modo diversoˮ.

Se il cinema fosse una compagna di vita, sarebbe una moglie infedele o un’amante fedele?

“È una domanda bellissima, ma anche molto insidiosa. Sono sposato con il cinema, quindi direi che è una moglie. Una moglie fedele e, allo stesso tempo, infedele. Il cinema è fatto così. Quando si decide di sposarlo e si sente che questo mestiere ci appartiene davvero, non è più possibile cambiare strada. Diventa parte di noi. Allo stesso tempo, però, bisogna accettare che questa «moglie» possa talvolta tradirci. Ci saranno momenti in cui ci deluderà, ci spiazzerà o sembrerà voltarci le spalle. Altre volte, invece, quando meno ce lo aspettiamo, ci farà trovare pronta la cena più buona del mondo. È questo il rapporto che ho con il cinemaˮ.

E lei, proseguendo nella metafora, che tipo di marito sarebbe?

“Un marito molto fedele. Non ho mai tradito il mio rapporto con il cinema, né il sogno che rappresenta. Ho fatto molti sacrifici pur di restare fedele a questo amore, anche nei periodi in cui tutto sembrava procedere nella direzione opposta e le speranze si erano affievolite. Eppure ho continuato a crederci. Una volta un caro amico mi disse una frase che mi è rimasta dentro: «I tempi duri formano uomini forti». Credo di essere rimasto fedele a questa idea durante tutto il mio percorsoˮ.

Se tra vent’anni dovesse rileggere questa intervista, quale parte spera che venga smentita dai fatti?

“In realtà, spero nessuna. Mi piacerebbe piuttosto che tra vent’anni ci risentissimo per aggiornare questa intervista e aggiungere un nuovo capitolo: quello dedicato all’«altrove». Credo che sarebbe il modo più bello di proseguirlaˮ.

Qual è oggi il suo desiderio più grande?

“Riuscire a incantare le persone attraverso le storie che racconto. Non è semplice. Sono il primo a essere molto critico nei confronti del mio lavoro, ma, se dovessi esprimere un desiderio, sarebbe proprio questo: permettere al pubblico di vivere una forma di incanto attraverso le mie opere. Sarebbe la soddisfazione più grandeˮ.

Che cosa la attende adesso?

“Il prossimo cortometraggio, intitolato Ricordati che ti voglio bene. È l’ultimo che ho realizzato. Anche in questo caso si racconta una rinascita molto intensa e intima, inserita però all’interno di un thriller d’azione. Nel cast ci sono Luca Ward e Maurizio Lombardi. È un progetto che racchiude un’altra parte di me. L’ho scritto insieme a Eugenio Ricciardi, che ne è anche il protagonista. È un ulteriore frammento di Alessandro che ho scelto di raccontareˮ.

Forse il momento più bello arriverà quando tutti questi frammenti si uniranno e deciderà di mostrarli insieme, permettendo al pubblico di comprendere davvero chi è Alessandro Parrello.

“Sta già accadendo. Manca ormai poco, perché il progetto è in lavorazione. Siamo nella fase di post-produzione di una serie antologica che raccoglierà queste opere. Saranno presenti anche contenuti inediti, assenti dai cortometraggi già distribuiti, e tutto sarà legato da un unico tema. Ci sarà un titolo comune, che per il momento preferisco non rivelare. È un progetto al quale tengo molto, perché desidero portare queste storie a un pubblico più ampio. In realtà, sono state proprio le persone a chiedermelo. Dopo le proiezioni ai festival mi domandavano spesso dove fosse possibile vedere quei lavori. Mi dicevano: «Vorrei mostrarlo a mio figlio» oppure: «Dove possiamo recuperarlo?». La risposta sta per arrivareˮ.