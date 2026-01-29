Alessandro Piscopo ex agente di Antonio Medugno interrogato in Procura, è indagato nel caso Signorini - Corona

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Alessandro Piscopo, ex agente di Antonio Medugno, nell’interrogatorio in Procura a Milano. Medugno è l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha denunciato per violenza sessuale ed estorsione il conduttore Alfonso Signorini, nel mirino di “Falsissimo” di Fabrizio Corona, che ha parlato di un “sistema Signorini”. Il giornalista e presentatore ha respinto le accuse. Piscopo è indagato per revenge porn, stessa accusa contestata all’ex “Re dei Paparazzi”, che è indagato anche per ulteriori reati in altri filoni dell’inchiesta.

Il giorno dell’interrogatorio di Alessandro Piscopo

L’interrogatorio di Alessandro Piscopo si è svolto in Procura a Milano. L’ex manager di Antonio Medugno si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Lo riporta l’agenzia Adnkronos, che sottolinea che Piscopo è finito nel registro degli indagati per revenge porn perché sarebbe stato proprio lui a consegnare a Fabrizio Corona chat e immagini dei dialoghi tra Medugno e Signorini, risalenti a cinque anni fa e trasmessi da “Falsissimo” a dicembre.

ANSA

Sempre a dicembre, Piscopo ha concesso un’intervista a Fanpage, nel corso della quale ha parlato dei messaggi che si sarebbero scambiati Medugno e Signorini e della notte che Medugno avrebbe trascorso a casa del conduttore del Grande Fratello Vip, chiarendo però che tra i due non c’è stato alcun rapporto sessuale (“Assolutamente no“).

La denuncia di Antonio Medugno contro Alfonso Signorini

Alessandro Piscopo è l’ex manager di Antonio Medugno.

Quest’ultimo, ex concorrente del Grande Fratello Vip nell’edizione 2021-2022, ha denunciato Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione.

Il caso è stato affrontato da “Falsissimo” di Fabrizio Corona, in cui si è parlato di un “sistema Signorini“. Il giornalista e conduttore tv ha respinto le accuse, anche davanti ai pm.

Medugno è stato ascoltato il 19 gennaio come teste-parte offesa in relazione alla denuncia depositata alla Procura poco prima dello scorso Natale.

Rispondendo ai cronisti dopo l’audizione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto: “Non sono io a dover dire se esiste un ‘sistema’, io penso alla mia vicenda e a quello che ho subito io e che ho raccontato. Ho detto tutta la verità oggi e sono molto fiducioso nella magistratura”.

A chi gli ha domandato se altri potrebbero denunciare Alfonso Signorini dopo di lui, Medugno ha risposto: “Credo che non rimarrò solo“. Poi, ha precisato: “Io posso parlare della mia esperienza. Sono molto fiducioso e tranquillo perché ho raccontato tutta la verità”.

Signorini, Falsissimo, Corona e Google: il caso in Tribunale

Durante le indagini sono stati interrogati anche Alfonso Signorini e Fabrizio Corona.

L’ex agente fotografico è stato querelato per diffamazione in concorso con i responsabili di Google, che non avrebbe rimosso da YouTube i video su Signorini.

In sede civile per Corona è scattato anche un provvedimento di inibitoria per la rimozione delle puntate, il blocco di altri contenuti diffamatori e la consegna del materiale utilizzato per le puntate.

C’è, poi, una proposta di misura di prevenzione, per impedirgli l’uso del telefono e dei social, che è stata avanzata da Mediaset e su cui sono sono al lavoro altri pm della Procura di Milano.